שליחת האו"ם המיוחדת למצב זכויות האדם בשטחי הרשות הפלסטינית, פרנצ'סקה אלבנזה, הודתה כי טעתה בפרשנותה למונחים ההיסטוריים של תקופת השואה.

אלבנזה חזרה בה מטענותיה בנוגע למונח "מוזלמן" - ששימש במחנות הריכוז לתיאור אסירים ברעב ובתשישות קיצונית - והודתה גם כי שגתה כשקבעה שהמונח "אנטישמיות" התייחס בראשיתו לשנאת כלל העמים השמיים. ההתנצלות פורסמה לאחר מתקפה קשה כלפיה מצד "יד ושם".

הסערה שעוררה אלבנזה החלה בשאמרה בראיון כי "יש עדויות על החיים במחנות הריכוז שלפיהן יהודים כונו 'המוסלמים' כשהובלו לתאי הגזים". היא הציגה טיעון זה כחלק מתזת רקע רחבה יותר, לפיה המונח 'אנטישמיות' התייחס במקור לכל מי שאינו אירופי ומוצאו במזרח התיכון - ורק מאוחר יותר התמקד ביהודים.

ביד ושם הגיבו בזעם וכתבו כי אלבנזה מנסה "לעצב מחדש את רדיפת היהודים והרצח שלהם בידי הנאצים כחלק משנאה רחבה יותר". עוד צוין כי המונח אנטישמיות נטבע במפורש ב-1879 על ידי וילהלם מאר כדי לציין עוינות ליהודים בלבד. כמו כן הובהר כי המונח "מוזלמן" התפתח בקרב האסירים עצמם ולא בקרב הנאצים, ושימש לתיאור אסירים, יהודים ושאינם יהודים, שהיו על סף מוות מתוך רעב ותשישות.

אלבנזה פרסמה הודעת התנצלות בחשבון ה-X שלה וכתבה. "קראתי לא נכון את המונח 'מוזלמן'", כתבה, והסבירה כי בשל כך הסיקה בטעות שהמונח אנטישמיות נועד לציין שנאה לכלל העמים השמיים. "בפועל הוא נטבע במפורש כדי לציין שנאת יהודים".

אלא שההתנצלות אינה מכסה על אמירות אנטישמיות ואנטי-ישראליות אחרות של אלבנזה ושגריר ישראל באו"ם דני דנון, טען שמדובר בסימפטום של בעייה כרונית ולכן האו"ם צריך להדיח את אלבנזה.

"מכחישת השואה פרנצ'סקה אלבנזה שוב נתפסה מעוותת את ההיסטוריה ונאלצה להתנצל. זו לא טעות מקרית, אלא דפוס של שימוש בשואה ובאנטישמיות כדי להפיץ את האובססיה האנטי-ישראלית שלה. הגיע הזמן שהאו"ם יפסיק לתת לה חסות ויעיף אותה מתפקידה אחת ולתמיד", אמר דנון.