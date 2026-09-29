עז א-דין אלביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל לפנות בוקר בתקיפה אווירית ממוקדת במערב העיר עזה, כך אישרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ.

בהודעה שפרסמו השניים נכתב: "צה"ל סיכל הלילה בעזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון. אנו משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו. נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו - עד שלא יהיה חמאס בעזה".

על פי הדיווחים מתוך הרצועה, מטוסי קרב תקפו דירת מסתור שבה שהה אלביכ בשכונת א-נצר באמצעות שלוש פצצות כבדות, מה שהוביל להריסת המתחם ולחיסולו של המחבל.

אלביכ נחשב לאחת הדמויות המרכזיות במועצה הצבאית של ארגון הטרור ולמי שניהל את מערך הלחימה וההגנה במרחב העיר עזה. הוא מפקד החטיבה השלישי בזרוע הצבאית שצה"ל חיסל בחודש האחרון, לאחר חיסולם של מפקדי חטיבת רפיח וחטיבת ח'אן יונס.

באחרונה גם נעצר והובא לישראל מועין אלעראביד, מי ששימש כראש השב"כ ומנגנון הביטחון של חמאס ברצועת עזה.