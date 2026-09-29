עורכי הדין של מפלגת עוצמה יהודית, זאב וולף ודוד בבלי, הגישו לבית המשפט העליון בקשה חריגה להוספת ראיות חדשות לדיון בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את יו"ר בל"ד, סמי אבו שחאדה, מלהתמודד לכנסת.

הבקשה המשפטית מוגשת לקראת הדיון המכריע בנושא ביום חמישי. עורכי הדין מציינים כי בעקבות טענותיו והכחשותיו של אבו שחאדה בפני ועדת הבחירות המרכזית, בוצע חיפוש מעמיק ואותרו ראיות נוספות "המוכיחות מעל לכל ספק כי הוא שיקר לוועדה והמשיך להביע תמיכה בחמאס לאורך כל המלחמה".

בין הראיות החדשות שצורפו לבקשה גם סרטון מהרשתות החברתיות שהועלה שלושה ימים בלבד לאחר הטבח, ובו מתייחס אבו שחאדה לאירועי ה-7 באוקטובר כאל "סוגיה פלסטינית שעברה אירוע פוליטי-אסטרטגי משמעותי, אירוע פוליטי גדול מאוד". בסרטון הוא תוקף בחריפות את ישראל ואינו מגנה את הטבח או את מאות החיילים והאזרחים שנרצחו, אלא משבח את "השהידים".

עוד מבקשים בעוצמה יהודית לצרף תיעוד מתוך עצרת הפתיחה של ועידת המפלגה שפורסם בחשבונותיו, שבו הוא מלגלג על הציבור הישראלי ואומר: "הם אכלו לנו את הראש על השבעה באוקטובר. ההיסטוריה לא התחילה שם ומדובר בתוצאה ישירה של 'הפשעים היומיומיים' נגד תושבי עזה".