חז"ל למדו מן הפסוק 'זה אלי ואנווהו' את עקרון ההידור במצוות: 'התנאה לפניו במצוות'. מעבר לכך שאנחנו מקפידים שהסוכה תהיה כשרה, אנחנו מבקשים גם לייפות אותה, לקשט אותה ולהפוך אותה למקום שנעים לשהות בו. למרות שמצוות סוכה מתקיימת במבנה ארעי, החשוף לרוח ולגשם, יש משמעות לעיצוב של סביבת החיים בתוכה.

אחד התחומים המתפתחים בשנים האחרונות ברפואה ובאדריכלות הוא תכנון סביבה טיפולית. גישה זו בוחנת כיצד המרחב שבו מתנהל הטיפול הרפואי משפיע על המטופלים ועל הצוותים המטפלים מדובר בבחירת צבע הקירות , בתליית תמונות יפות, אך מעבר לכך גם בתכנון כולל של תנאי הסביבה . זה כולל חשיפה לאור יום, קשר חזותי עם הטבע, הפחתת רעש, ופרטיות. סקירה שיטתית של מחקרים בתחום מצאה כי להתערבויות מסוימות בתכנון הסביבה הפיזית עשויות להיות השפעות חיוביות על חרדה, כאב ומתח של מטופלים. אכן, חדר מואר, נקי ומסודר, תמונה על הקיר, חלון שמכניס אור יום ואפילו בחירה מוקפדת של צבעים, הם חלק מהמרחב שבו מתרחש הריפוי המיטבי.

אחד המחקרים המוכרים בתחום נערך כבר בשנות השמונים על ידי האדריכל והחוקר רוג'ר אולריך. הוא היה חוקר ומרצה לאדריכלות בעל שם עולמי, אחד החלוצים והמייסדים של גישת התכנון מבוסס ראיות באדריכלות של מבני בריאות ובתי חולים. מחקריו הוכיחו בצורה מדעית איך לסביבה ולעיצוב יש השפעה ישירה, פיזיולוגית ונפשית, על בריאות האדם ועל תהליכי החלמה.

הוא בחן רשומות של מטופלים שעברו ניתוח בכיס המרה בבית חולים בפנסילבניה, והשווה בין חולים שחדרם השקיף על עצים לבין חולים שחדרם פנה אל קיר לבנים. במחקר נמצא כי המטופלים עם הנוף הירוק שהו פחות ימים בבית החולים ונזקקו פחות לתרופות לשיכוך כאבים .המחקר שלו הניע עניין מדעי בתכנון בתי חולים מתוך התייחסות להשפעת הסביבה על החוויה האנושית.

גם לאמנות יש מקום בסביבה הרפואית. סקירות בתחום מצביעות על כך שתמונות של נופים וטבע עשויות לספק הסחת דעת חיובית ולעודד תחושת רוגע אצל חלק מהמטופלים. במחקרים שנערכו בקרב מטופלים לפני ניתוח נמצא גם כי האזנה למוזיקה, ובמיוחד למוזיקה שהמטופל בוחר בעצמו, עשויה להפחית חרדה וכאב.

העיקרון הזה מקבל משמעות מיוחדת ברפואת נשים. חדר לידה, למשל, הוא מרחב שבו מתקיימים במקביל תהליכים פיזיולוגיים מורכבים וחוויה רגשית עוצמתית. פרטיות, תאורה שניתנת להתאמה, אפשרות לתנועה וסביבה שלא יוצרת תחושת ניכור עשויות לתרום לתחושת הביטחון והשליטה של היולדת. מסתבר שהטיפול כולל גם את האופן שבו המטופלת פוגשת את המרחב שסביבה.

כשם שסביבה רפואית מתוכננת היטב מבטאת כבוד למטופל, כך סוכה נעימה ומטופחת מבטאת כבוד למצווה וליושבים בה. אפשר להדר במצווה גם באמצעות פרטים פשוטים. הסוכה מסמלת את הפשטות של הטבע, והיופי שבה יכול להתבטא בתמונה רקומה, בפרח שהונח על השולחן או בציורי ילדים. הסוכה מאפשרת לכל משפחה לבטא את טעמה ואת יצירתיותה, וגם מזכירה שהיופי מיועד לשרת את הישיבה המשותפת, את השיחה ואת הכנסת האורחים, ואין לו ערך בפני עצמו.

למרות שהסוכה היא דירת ארעי, יש ערך מיוחד למאמץ להפוך אותה לנעימה ויפה. אנחנו יודעים שהיא תפורק בתוך ימים ספורים, ובכל זאת משקיעים בה זמן, מחשבה ואהבה. כך אנחנו נותנים ביטוי ליחס שלנו למצוות ולחיים עצמם, לתת תשומת לב למפגשים קטנים ,למרחבים זמניים, ולרגעים חולפים.