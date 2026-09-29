מפלגת 'הדמוקרטים' הגישה עתירה לבית המשפט העליון, בדרישה לחייב את ראש שב"כ, דוד זיני, ואת ממשלת ישראל להעניק אבטחה לאלתר ליו"ר המפלגה, יאיר גולן.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד עמרי שגב, נכתב כי "גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים ומפורשים", וכי "כל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".

עוד נטען בה כי משטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון המיוחסת ליאיר גולן לרמה 4 מתוך 6 - רמה גבוהה הזהה לזו שמיוחסת לחבר הכנסת גדי איזנקוט - אך מבין המועמדים ברמת סיכון זו, רק ליו"ר 'הדמוקרטים' לא אושרה אבטחה.

לעתירה צורף נספח המפרט איומים ישירים שפורסמו כלפיו ברשתות ובמרחב הציבורי, המהווים לטענת המפלגה "התרת דם ממש".

בנוסף, הוזכר בעתירה אירוע חמור שארע לאחרונה, שבו הושלכה לבנה לעבר אולפני חברת החדשות של ערוץ 12 שאליה הוצמד מכתב איומים ברצח. שמו של יאיר גולן נכלל במכתב כאחד היעדים המרכזיים לפגיעה, והוא היה יושב ראש המפלגה היחיד שנכלל באותו מכתב איום.

"אבטחת העותר נמצאת בליבת ייעוד השירות. מועמד שאינו יכול להופיע בציבור ללא סיכון לחייו מוגבל בניהול מערכת הבחירות שלו, לעומת מתמודדים שאינם נתונים לאיום דומה. פגיעה במועמד בשל עמדותיו הפוליטיות, בתקופת בחירות, היא פגיעה בהליך הבחירות עצמו", לשון העתירה.

ממפלגת 'הדמוקרטים' נמסר בתגובה: "לא נשב בחיבוק ידיים בזמן שמתכננים את הרצח הפוליטי הבא. אנו דורשים מבג"ץ להתערב מיד - לפני שיהיה מאוחר מדי".