מאות חיילים בודדים, תושבי חו"ל המשרתים כיום בצה"ל, לצד מאות אלמנות בכל רחבי הארץ, הופתעו בימים האחרונים לגלות על מפתן דלתותיהם ערכות חג מיוחדות.

מדובר בפרויקט לוגיסטי מורכס שהושלם לרגל חג הסוכות, במסגרתו שונעו מאות סטים נבחרים ומהודרים של ארבעת המינים, הכוללים לולבים ואתרוגים מובחרים, במטרה להנגיש את מנהגי החג למי שמתמודדים עם אתגרים מורכבים או נמצאים הרחק ממשפחתם.

מאחורי היוזמה עומד ארגון החסד 'כולל חב"ד'. בעוד שבימות השנה מתרכז המוסד בסיוע כלכלי וגשמי רחב היקף, בתקופת החגים מושם דגש מיוחד גם על מענה תרבותי ומסורתי.

"המבצע הנוכחי נולד מתוך תחושת שליחות עמוקה בהוראת הרבי מליובאוויטש", מסביר מנהל הרב שלום דוכמן, עומד בראש הארגון. "השאיפה היא להגיע לכל מי שזקוק לכך, בייחוד ללוחמים שנמצאים בחזית ורחוקים מהבית, ולאפשר להם לקיים את מצוות החג מתוך הרחבת הדעת ושמחה".

הפרויקט התמקד בשתי קבוצות מרכזיות המלוות על ידי הארגון: מאות אלמנות ויתומים, ואגף החיילים הבודדים. את המערך לחיילים מובילים מורדי בוטניק, המשמש מזה שנים ככתובת אבהית לחיילים בודדים דוברי אנגלית, לצד שי ויזל. את אגף היתומים והאלמנות מנהלת רחל מרטון.

במהלך המבצע שיצא לדרך בסיוע משפחת רנר, "פשטו" צוותי מתנדבים על בסיסים, דירות חיילים ובתי משפחות, והניחו את הערכות המהודרות ישירות בפתחי הבתים, או מסרו אותן בעמדות חלוקה ייעודיות.