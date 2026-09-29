מכה נוספת לכיס של הנהג הישראלי. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע הבוקר (שלישי) כי בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי יזנק המחיר באופן משמעותי במיוחד.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 8.27 ש"ח לליטר, עלייה חדה של 52 אגורות לעומת החודש שעבר. התוספת בעד שירות מלא תיוותר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר.

באילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי (ללא מע"מ) לא יעלה על 7.01 ש"ח לליטר, עלייה של 44 אגורות. התוספת בעד שירות מלא באילת תעמוד על 22 אגורות לליטר.

במנהל הדלק והגז מסבירים כי העלייה החדה במחיר הבנזין נובעת משילוב של מספר גורמים בשוק האנרגיה העולמי והמקומי. הראשון הוא עלייה במחירי הנפט בעולם. השני הוא התחזקות הדולר. הגורם השלישי הוא עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר בהתאם להוראת שעה שתסתיים בסוף אוקטובר.