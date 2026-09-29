העיתונאי אבישי גרינצייג תוקף הבוקר (שלישי) בחריפות את אירוע האלימות בכפר הפלסטיני ג'אלוד וממקד את עיקר טענותיו ב"נוער הגבעות".

בחשבונות ברשת X כתב גרינצייג כי לאורך זמן רב מנסים גורמים רבים להתריע מפני האלימות של אותו קומץ - אבל מותקפים בשל כך.

"לאורך התקופה - כל מי שהעז לכתוב ולהתריע על האלימות של 'נוער הגבעות', זכה למתקפה רב כיוונית והכפשות מכל כיוון, כולל של הזרוע התקשורתית שלהם", כתב גרינצייג.

הוא הדגיש כי המתקפות לא הופנו רק כלפי גורם מסוים או אנשים המזוהים עם צד אחד. "זה לא משנה אם המתריע היה בכיר במפעל ההתיישבות, עיתונאי שגר שנים ביו"ש או כזה שנלחם למעננו ונפצע בקרב בלבנון".

גרינצייג חתם את דבריו במסר חריף נגד אותם גורמים וקרא שלא להתעלם מהתופעה: "אסור לשתוק. הם סכנה למדינה".