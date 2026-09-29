גל מחאה נגד שדרוג היחסים הדיפלומטיים בין מרוקו לישראל נרשם בימים האחרונים ברחבי הממלכה, בעקבות ההחלטה להעלות את דרג הנציגויות של שתי המדינות למעמד של שגרירויות ולמנות שגרירים.

לפי דיווחים בתקשורת המרוקאית והאזורית, הפגנות ועצרות התקיימו בעשרות ערים, ובהן רבאט (שם אמורה לקום השגרירות), קזבלנקה, מרקש וטנג'יר. בעיר טנג'יר התערבו כוחות הביטחון במחאה ועצרו כמה מהמשתתפים.

לפי האתר המרוקאי "קול מרוקו" ביום שישי נערכו יותר מ־76 פעולות מחאה ב־45 ערים ברחבי המדינה. ההפגנות אורגנו בין היתר תחת הסיסמה "יום שישי של אל-אקצא ודחיית הנורמליזציה", והמשתתפים מחו הן נגד שדרוג היחסים עם ישראל והן נגד המלחמה ברצועת עזה.

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ברבאט התכנסו מפגינים מול בניין הפרלמנט וקראו לבטל את המהלך ולא לפתוח שגרירות ישראלית בבירה. במרקש נערכה צעדה שבה הונפו דגלי פלסטין ונשמעו קריאות נגד חילופי שגרירים בין המדינות. מארגני המחאה הודיעו מראש על שורת פעולות שנמשכה לאורך סוף השבוע.

ביום ראשון נמשכו ההפגנות בכמה ערים, ובהן קזבלנקה, מקנס, בני מלאל, טטואן וטנג'יר. לפי "אל-ערבי", מאות השתתפו במחאות באותו ערב. בטנג'יר, שם הרשויות המקומיות אסרו את קיום ההפגנה, פיזרו כוחות הביטחון את המפגינים ועצרו כמה מהם. תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות הראו מפגינים מוכנסים לכלי רכב משטרתיים.

גם האתר האלג'יראי TSA דיווח על מעצרים בטנג'יר וציין, בהסתמך על פעילים פוליטיים ופעילי זכויות אדם, כי בין העצורים היו דמויות המזוהות עם ההתנגדות לנורמליזציה עם ישראל. עם זאת, הדיווחים שנבדקו אינם מספקים מספר רשמי של עצורים מטעם הרשויות במרוקו.

ברקע למחאות עומדת ההחלטה להעלות את היחסים הדיפלומטיים בין ישראל למרוקו מדרגת משרדי קישור לשגרירויות ולהחליף שגרירים. המהלך נדון בפגישה בניו יורק בין שר החוץ גדעון סער, שר החוץ המרוקאי נאסר בוריטה ושגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ. במסגרת המגעים נדונו גם הרחבת הטיסות הישירות והעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמסחריים.

ההחלטה עוררה התנגדות בקרב ארגונים ופעילים במרוקו המתנגדים לנורמליזציה. "לה מונד" דיווח כי היחסים המדיניים הפומביים בין המדינות הואטו משמעותית לאחר 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, וכי פתיחת השגרירויות מסמנת שלב חדש ביחסים. השגרירות הישראלית העתידית ברבאט צפויה לפעול באתר שבו שכן בעבר משרד הקישור הישראלי.

ישראל ומרוקו חידשו את יחסיהן הדיפלומטיים בדצמבר 2020, לאחר כשני עשורים שבהם לא התקיימו יחסים רשמיים. ההחלטה הנוכחית לשדרג את הנציגויות לשגרירויות מעמיקה את היחסים, אך המחאות של הימים האחרונים ממחישות את ההתנגדות למהלך בקרב חלקים בציבור המרוקאי ובארגונים המתנגדים לנורמליזציה.