טיסת אל על שהמריאה היום (שלישי) מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב ארצה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה. המטוס שינה את מסלולו לאחר שעות ארוכות באוויר, והנוסעים צפויים למצוא את עצמם בחזרה בישראל, מבלי שהגיעו ליעדם המקורי.

מדובר בטיסה LY017, שלפי הודעת אל על שבה על עקבותיה מספר שעות לאחר ההמראה בשל תקלה טכנית בלתי צפויה. אם המטוס ימשיך בדרכו לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, הנוסעים צפויים לשהות בו יותר מעשר שעות ברציפות.

באל על מסרו כי עם הגעתם לישראל תוצע לנוסעים טיסה חלופית למיאמי או החזר כספי, בהתאם לבחירתם. "אנו מתנצלים בפני הנוסעים על אי הנוחות ומדגישים כי אל על שמה בראש סדר העדיפויות את בטיחות וביטחון הנוסעים והצוות", נמסר מטעם החברה.

האירוע מגיע כיממה לאחר שטיסה חכורה של ישראייר נאלצה אף היא לשוב לנחיתה בנתב"ג בעקבות תקלה במטוס. במקרה ההוא, המטוס חזר לנמל התעופה לאחר כ-40 דקות בלבד באוויר.