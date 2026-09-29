אחד מרחובות הקניות המפורסמים בעולם עומד בפני שינוי משמעותי: חלק מרחוב אוקספורד בלונדון יהפוך לאזור ללא תנועת כלי רכב החל מ-26 באוקטובר 2026, במסגרת השלב הראשון בתוכנית להפיכת הרחוב למרחב המיועד בעיקר להולכי רגל.

בשלב הראשון ייסגר לתנועה קטע באורך של קרוב לקילומטר, בין Orchard Street ל-Great Portland Street. לפי התוכנית, מכוניות פרטיות, אוטובוסים, מוניות, אופניים, קורקינטים ופדיקאבים לא יורשו לנוע בקטע, והתנועה הציבורית תוסט לרחובות הסמוכים.

רכבי חירום יוכלו להיכנס לאזור בכל שעות היממה, ואילו כניסת כלי רכב לצורכי אספקה לעסקים תתאפשר בשעות הלילה והבוקר המוקדמות, בין חצות ל-07:00.

המהלך מקודם על ידי ראש עיריית לונדון, סאדיק חאן, כחלק מתוכנית רחבה לשינוי פניו של רחוב אוקספורד. העבודות המקדימות באזור כבר החלו, ובהמשך מתוכננים שינויים נוספים במרחב הציבורי, ובהם הצבת מקומות ישיבה, נטיעת עצים ושילוט חדש.

עם זאת, בשלב הנוכחי לא מדובר בהפיכת רחוב אוקספורד כולו למדרחוב. בחלק המזרחי של הרחוב, מאזור אוקספורד סירקוס לכיוון Tottenham Court Road, מתוכנן הסדר שונה, ותנועת אוטובוסים צפויה להימשך.

הפיכת רחוב אוקספורד למרחב נטול תנועת כלי רכב נדונה בלונדון במשך שנים, והמהלך הנוכחי מסמן את תחילת היישום בפועל. השלב הראשון צפוי גם לאפשר לרשויות לבחון את השפעת השינוי על הולכי הרגל, העסקים והתחבורה באזור, לקראת המשך פיתוח התוכנית.