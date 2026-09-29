הרב חיים נבון פרסם היום (שלישי) בחשבון הפייסבוק שלו תגובה קשה ותקיפה במיוחד, שבה תקף את נערי הגבעות שהתפרעו הלילה בכפר הפלסטיני ג'אלוד ופצעו שלושה לוחמי מג"ב.

"חבורת בריונים מהגבעות התעמתה הלילה עם לוחמי מג"ב, ופצעה שלושה מהם", כתב הרב נבון. "קשה להבין את עוצמת החוצפה של נערים - שרבים מהם לא משרתים בצה"ל - שמעזים לפגוע בלוחמינו. אני שומע יותר ויותר טענות יהירות כאילו נערי הגבעות הקיצוניים הם שמביאים ביטחון ליהודה ולשומרון; כאילו שהם היו מסוגלים לשרוד שעה אחת בלי ההגנה האינטנסיבית של צה"ל ומג"ב".

הוא דחה את הטענות לפיהן המתפרעים מסייעים לשמירה על הביטחון ביו"ש. "מה מונע ממיליון ערבים לעלות על הגבעות ולעשות שפטים בתושביהן? המקלות של הרועים או הטנקים, המסוקים, המקלעים והאומץ של חיילי צה"ל? הקיצונים שטוענים: 'אנחנו מרתיעים את הערבים' דומים בעיניי ליתוש שיושב על פיל ומצהיר בגאווה: 'תראו איך כולם פוחדים ממני'".

בהמשך דבריו הבהיר הרב כי מדובר במיעוט קטן בתוך מפעל ההתיישבות. "ברור שהבריונים הם מיעוט קטן בהתיישבות החדשה, וכיוון שהם מסלימים עוד ועוד את התנהגותם - בפגיעה פסולה בערבים חפים מפשע, ואפילו בהתקפות על לוחמינו - צריך לטפל בהם ביד קשה".

"אני חוזר על ההצעה, שכתבתי שוב ושוב - להחזיר בצער רב את המעצרים המנהליים במקרי קצה כנגד מובילי ההתפרעויות והאלימות. זה אינו צעד אנטי-דמוקרטי, אך זה בהחלט צעד אנטי-ליברלי; אלא שהליברליזם אינו בעיניי ערך עליון. למען ביטחון המדינה ולוחמיה אפשר להגביל באופן מדוד ערכים ליברליים מסוימים. מי שמרים יד על לוחמינו איבד בעיניי את זכותו לחסות בצילם של ערכי הליברליזם המערבי (שממילא הוא מטיף נגדם השכם והערב)", סיכם.