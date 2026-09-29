נשיא המדינה מארח בסוכתו צילום: דותן גואטה

כמיטב המסורת, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל פתחו הבוקר שלישי) את סוכת בית הנשיא לאזרחי ישראל.

השנה עומדת הסוכה הפתוחה בסימן "רוח ישראלית - מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף", בשיתוף פעולה מיוחד עם משרד התרבות והספורט.

טרם פתיחת השערים לקהל הרחב והגעת המוני המבקרים, יצאו הנשיא ורעייתו לסיור מקדים בתחנות ובמתחמים השונים שהוקמו כחלק מהסוכה הפתוחה.

נשיא המדינה ורעייתו הזמינו את אזרחי ישראל לבוא ולחגוג. "אנחנו שמחים ומתרגשים לקבל את המוני בית ישראל ברוח ובסימן התרבות הישראלית המופלאה. אני רוצה שילדי ישראל שמגיעים לכאן ירגישו מהי התרבות הישראלית וישאבו ממנה כוחות והשראה. אין כמו הסוכה הפתוחה שנועדה לאחד את כל עם ישראל".