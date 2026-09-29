יוסי דגן נושא דברים בפני מנהיגים מרחבי העולם

מאות מנהיגים מ-70 מדינות מבקרים בישראל - ובהתיישבות ביו"ש. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, פגש אותם ונשא דברים בפניהם.

בנאומו תקף בחריפות את הסנקציות שהוטלו לאחרונה על ידי מדינות באירופה נגד ההתיישבות, והזהיר מפני ההשלכות של הקמת "מדינה פלסטינית" - לא רק לביטחון מדינת ישראל אלא גם לביטחון ארה"ב ואירופה.

ראש המועצה התייחס להחלטות של מספר מדינות באירופה, בהן בריטניה, נורבגיה והולנד, להטיל סנקציות ולהחרים עסקים יהודיים ביהודה ושומרון, בגולן ובירושלים, וכינה אותן "שערורייתיות ואף פשע".

הוא פנה לקהל הבינלאומי והזהיר כי הפגיעה בישראל תתהפך על מדינות המערב: "מבחינת הטרור האסלאמי הרדיקלי מטהרן ועד רמאללה, גם אתם מתנחלים. עבורם, אנחנו הישראלים רק 'השטן הקטן'. אתם, הנוצרים ומדינות המערב - אתם 'השטן הגדול'. אנחנו רק מנת הפתיחה, אתם הסטייק, המנה העיקרית. אנחנו נלחמים יחד כדי להגן על ישראל ועל כל העולם המערבי".

לדבריו "לפני 21 שנה עשינו טעות גדולה ופינינו יישובים. המנהיגים במערב הבטיחו שרצועת עזה תהפוך לסינגפור של המזרח התיכון - ובמקום זאת קיבלנו את ה-7 באוקטובר. אחרי הטבח, יש לנו רק שתי אפשרויות: סנקציות כלכליות ומדינת טרור פלסטינית שתביא לעוד 7 באוקטובר בירושלים ובתל אביב, או ריבונות על יהודה ושומרון - אנחנו בוחרים בריבונות".

בהמשך דבריו, שיתף ראש המועצה את המשתתפים בתיקון ההיסטורי שמתרחש בימים אלו בצפון השומרון: "אנחנו מבינים את הטעות הנוראה שעשינו, ועכשיו אנחנו מתקנים אותה. לפני 21 שנה החרבנו 4 יישובים בצפון השומרון, בהם גם את הבית שלי בשא-נור, ועכשיו אנחנו בונים 19 יישובים וקהילות חדשות בצפון השומרון. פתחנו לאחרונה אפילו גן ילדים ראשון על פסגת הר עיבל, סמוך למזבח יהושע בן נון".

בסיום הודה לתומכי ישראל ברחבי העולם. "להכיר ביהודה ושומרון זה להכיר באלוקים. נביאי ישראל חזו שהיהודים יחזרו ויבנו את הארץ הקדושה הזו שוב, וזה מה שקורה היום מול עינינו".

כמו כן, חזר על קריאתו לציבור הישראלי להגיע בהמוניו לצעדת השומרון שתתקיים מחר מגנים לכדים (כניסה דרך מעבר גלבוע) ולתמוך בהתיישבות המתחדשת בצפון השומרון.