עשרות אלפי ישראלים פקדו בתוך יומיים בלבד את אתרי התיירות, המסלולים והמעיינות ברחבי בנימין.

בשורה של מוקדים נרשמה תפוסה מלאה, ובמקביל נערכים בעמותת התיירות של מועצת בנימין להמשך ימי חול המועד עם טיולים ופעילויות ברחבי האזור.

בשילה הקדומה הגיעו אלפי מטיילים, והאתר ממשיך להתמלא במשפחות. גם שורה של סיורים ברחבי בנימין הגיעה לתפוסה מלאה. בין היתר התמלאו הסיורים לגבעון המקראית, שנפתחה לראשונה זה שנים לסיורים לציבור.

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החוות, הפסגות והמעיינות

אחד הסיפורים הבולטים של החג הוא היציאה של אלפי מטיילים אל השטח הפתוח של בנימין. הסיורים משלבים חוות ונקודות התיישבות, מעיינות, תצפיות ואתרי ארכיאולוגיה ומאפשרים להכיר את האזור דרך הרגליים.

גם בהמשך השבוע ייצאו טיולים למרחבים שונים בבנימין. ביום רביעי יתקיימו בין היתר סיורים באזור בקעת סמיה, מסלול בעקבות אסף שלמון והמקראיות, טיולים בנחל מכוך וסיורים בחוות ובמרחבי ההתיישבות.

ביום חמישי יימשכו הטיולים עם מסלולים באזור כביש 443 ומערב בנימין, ואדי זרקא, בקעת סמיה, מעיינות בהר בעל חצור וסיורי חוות. ביום שישי יתקיימו בין היתר טיולים בדרך לבונה, בהר בעל חצור, בוואדי זרקא ובחוות עין לציון.

שילה הקדומה ממשיכה למשוך אלפים

שילה הקדומה היא אחד ממוקדי המשיכה המרכזיים של החג. לצד הביקור באתר שבו שכן המשכן מתקיימת פעילות "סוד הקטורת בשילה הקדומה", עם מיצגים, סדנאות, שחקנים ופעילויות נוספות למשפחות.

בנוסף מתקיימים סיורים למפעל המים העתיק, הכוללים כניסה לגבעון המקראית עם שאטל מגבעת זאב, בהתאם למועדים ולסבבים שנקבעו מראש.

לאחר היומיים הראשונים והעמוסים, תוכנית הטיולים ממשיכה גם ברביעי, חמישי ושישי. לצד פעילויות שכבר הגיעו לתפוסה מלאה, נותר מגוון של מסלולים למשפחות ולמיטיבי לכת, טיולי רכב, סיורי חוות, סיורי עששיות ופעילויות בשילה הקדומה.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ סיכם: "אנחנו רואים בחג הזה פריחה חסרת תקדים בתיירות בבנימין. עשרות אלפי ישראלים מצביעים ברגליים ומגיעים עם המשפחות לטייל, לפגוש את התנ"ך, את הנופים ואת ההתיישבות. מרגש לראות את בנימין שוקקת מטיילים. החג עוד בעיצומו ויש עוד המון מה לראות ולחוות כאן".

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