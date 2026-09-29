שני בני אדם חולצו מבניין האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה בקייב, לאחר שנפגע ביום שני בתקיפה רוסית ועלה באש.

בתיעוד מהזירה נראים גברים סמוך לחלונות הבניין, כשעשן כבד ולהבות עולים ממנו, בעוד כוחות ההצלה פועלים לחלצם באמצעות סולמות.

לפי דיווח רויטרס, התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם רוסי והובילה לשריפה בבניין. בתיעוד נראים אנשי החילוץ מגיעים אל הלכודים ומסייעים להם לרדת מהמבנה. אדם אחד נהרג בתקיפה ושניים חולצו מהבניין.

Men cling to side of burning Kyiv building after Russian drone strike

הבניין שנפגע משמש את האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה. התקיפה הייתה חלק מגל תקיפות רוסיות על קייב, שבמהלכו הופעלו התרעות בעיר וכוחות החירום הוזעקו למספר זירות.

בתיעוד שהופץ מהאירוע ניכרים ממדי הנזק למבנה, כשאש בוערת בחלקיו ועשן סמיך מיתמר מעליו. כוחות הכיבוי וההצלה המשיכו לפעול במקום לאחר חילוץ הלכודים.