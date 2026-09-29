ישראל נמצאת במקום השני הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD בצפיפות התלמידים בכיתה בחינוך היסודי, ובמקום השלישי בחטיבות הביניים - כך פורסם היום (שלישי) בדוח ארגון החינוך EAG.

מהדוח עולה כי מספר התלמידים הממוצע בכיתה בבתי הספר היסודיים בישראל עומד על 27.2, לעומת 20 תלמידים בלבד בממוצע המדינות המפותחות.

עוד מעלה המסמך נתון מדאיג באשר לשחיקת צוותי ההוראה, ולפיו רוב גדול מהמורים שעוזבים את מערכת החינוך מתפטרים כבר בחמש השנים הראשונות שלהם בעבודה.

בנוסף, הנתונים מראים כי השכר בפועל של המורים בישראל נמוך משל עמיתיהם במדינות ה-OECD בכ-9% בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, ובכ-7% בחטיבות העליונות. נקודת אור נרשמה בגני הילדים, שם השכר גבוה בכ-3% מהממוצע הבין-לאומי.

בנושא הכלכלי, הדוח קובע כי ישראל נמצאת במקום הרביעי מבין מדינות הארגון בשיעור ההוצאה הממשלתית לחינוך מתוך כלל ההוצאות הממשלתיות, אשר עומד על 14.7% לעומת 11.6% בממוצע ה-OECD.