סגן במילואים דור יפרח, קצין בחטיבת הצנחנים, שנפצע באורח אנוש במהלך הקרבות העזים בחאן יונס במלחמה, סיפר בגלי צה"ל על מסע השיקום המורכב והארוך שעבר, לאחר שאיבד את ראייתו, וכנגד כל הסיכויים זכה לקבל אותה בחזרה.

הפציעה הקשה בשדה הקרב הותירה את דור באפלה מוחלטת, והחלה שרשרת ארוכה של טיפולים רפואיים, ניתוחים מורכבים ומאבק יומיומי בלתי מתפשר על איכות חייו ומאור עיניו.

בעוד הרופאים נלחמים על מצבו, דור נשען על מעטפת רפואית, אמונה ותפילות רבים. המאמץ הניב פרי כעבור מספר חודשים. דור מתאר את רגע התפנית בחיוך ובריגוש: "אחרי שלושה חודשים ארוכים, של שיקום אינטנסיבי, המון רופאים מדהימים, והמון תפילות ואמונה, הראייה שלי חזרה אליי".

כיום, המציאות של דור נראית שונה בתכלית. הוא לומד ובונה את עתידו מתוך עשייה מתמדת והודיה על הקיים. "החיים תמיד במגמת השתפרות. הכל תלוי בדרך בה אתה מסתכל עליהם".

העשייה הציבורית והעברת המסר הפכו לחלק בלתי נפרד ממסלול חייו של דור מאז הפציעה. הוא מופיע בפני קהלים שונים, משתף בסיפור הקרב ובזכרם של חבריו שנפלו, ופועל מתוך שליחות עמוקה. "אני חושב שכולנו צריכים לעצור שנייה רגע, ולהעריך את מה שיש לנו, לא משנה מה יש כעת ומה יהיה בעתיד".

אף על פי שהפציעה הקשה והרגישות בעיניו מונעות ממנו לשוב לתפקידי לחימה בשטח, דור ממשיך לתרום לצבא בדרכו הייחודית דרך הרצאות ושיחות עם חיילים.