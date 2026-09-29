בריטניה החמירה בחודשים האחרונים את המגבלות על יצוא פריטים לישראל שעשויים לשמש את צה"ל ברצועת עזה, ומספר רישיונות הייצוא שהושעו או בקשות הרישוי שנדחו חצה את רף ה-80.

מדובר בעלייה משמעותית לעומת 29 הרישיונות שעל השעייתם הודיעה ממשלת בריטניה בספטמבר 2024.

לפי דיווח שפורסם ב-Jewish Chronicle, מאז הטלת ההגבלות לפני כשנתיים נדחו יותר מ-50 בקשות חדשות לרישיונות יצוא, בנוסף לכ-30 הרישיונות שהושעו עם כניסת המדיניות לתוקף. הנתונים תואמים דברים שמסר בתחילת ספטמבר השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, סטיבן דאוטי, בפרלמנט: 29 רישיונות הושעו בספטמבר 2024 וכ-50 בקשות נוספות נדחו מאז.

דאוטי התייחס לנושא פעם נוספת בדיון בפרלמנט ב-14 בספטמבר ואמר כי בריטניה כבר השעתה או דחתה יותר מ-80 רישיונות יצוא הנוגעים לעזה, וכי ההשעיות נותרו בתוקף. הממשלה הבריטית הבהירה בנפרד כי מדובר בין היתר ברישיונות לציוד שעשוי לשמש את צה"ל בעזה.

עם זאת, בלונדון מדגישים כי אין משמעות הדבר שיותר מ-80 רישיונות ל"נשק לישראל" בוטלו. הנתון כולל הן רישיונות קיימים שהושעו והן בקשות חדשות שנדחו, ולא כל רישיון יצוא הנוגע לישראל הוא בהכרח רישיון לציוד צבאי או לציוד המיועד לצה"ל. דאוטי ציין כי בין רישיונות הייצוא לישראל נכללים גם תרופות, אפודי מגן, אמצעי הגנה ורכיבים שאינם מיועדים לשימוש בישראל אלא משולבים במערכות של בעלות בריתה של בריטניה.

המהלך הנוכחי הוא המשך ישיר להחלטה שקיבלה ממשלת בריטניה בספטמבר 2024. אז הושעו כ-30 מתוך כ-350 רישיונות יצוא לישראל, לאחר שהממשלה הבריטית קבעה כי ביחס לפריטים מסוימים קיים "סיכון ברור" שהם עלולים לשמש לביצוע או להקלה על הפרה חמורה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. לצד זאת הדגישה הממשלה כי היא ממשיכה להכיר בזכותה של ישראל להגנה עצמית.

בספטמבר השנה הרחיבה ממשלת בריטניה את מדיניותה גם מעבר להקשר של הלחימה בעזה. הממשלה הודיעה כי בקשות לרישיונות יצוא של נשק ופריטים אחרים יידחו אם ייקבע כי הייצוא "תורם באופן מהותי" להמשך השליטה הישראלית בשטחים הפלסטיניים. לדברי דאוטי, בכך נוצר למעשה מנגנון נוסף לבחינת הייצוא לישראל.

הממשלה הבריטית מסרה כי גם הרישיונות הקיימים ליצוא לישראל נבחנו לפי המדיניות החדשה, וכי הם נתונים לבחינה מתמשכת וניתן להשעותם או לבטלם אם יתברר שהם עומדים בתנאים שקבעה הממשלה.

עם זאת, נכון לאמצע ספטמבר לא הושעו או בוטלו רישיונות נוספים בעקבות ההחלטה החדשה. בלונדון הסבירו כי הסיבה המרכזית לכך היא שרישיונות לפריטים שעשויים להיות רלוונטיים כבר הושעו קודם לכן במסגרת המגבלות הנוגעות למלחמה בעזה.

למרות ההגבלות, בריטניה לא הפסיקה באופן גורף את הייצוא לישראל. לפי ספריית בית הנבחרים הבריטי, בנתונים שפורסמו במהלך 2026 ונגעו לתקופה שעד פברואר נותרו בתוקף 203 רישיונות צבאיים שלא הושעו ועוד 192 רישיונות לפריטים שאינם צבאיים. כל בקשה, לפי הממשלה, נבחנת בהתאם לקריטריונים האסטרטגיים של בריטניה לרישוי יצוא ונשארת תחת בחינה מתמשכת.