סרחי עור, המכונים ברפואה Acrochordons, הם גידולי עור שפירים ונפוצים. הם מופיעים לעיתים קרובות באזורים שבהם יש חיכוך בין העור לבין עצמו, בגדים או תכשיטים - ולכן הצוואר ובתי השחי הם אזורים שכיחים להופעתם.

מה הם למעשה סרחי עור?

סרח עור הוא בדרך כלל בליטה רכה של העור, שלעיתים מחוברת אליו באמצעות בסיס צר או מעין "גבעול".

מאפיינים נפוצים:

לרוב מדובר בנגע שפיר .

הוא יכול להיות בצבע העור או בגוון מעט כהה יותר .

הוא עשוי להיות קטן מאוד או להגיע לגודל משמעותי יותר .

הוא נפוץ בצוואר, בבתי השחי ובקפלי עור .

בדרך כלל הוא אינו גורם לכאב .

חיכוך חוזר עלול לגרום לו להפוך למגורה, אדום או אפילו לדמם .

לפי האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה, סרחי עור שכיחים במיוחד בצוואר ובבתי השחי, בין היתר בגלל החיכוך המאפיין אזורים אלה.

למה סרחי עור מופיעים דווקא בצוואר ובבתי השחי?

הסיבה אינה תמיד חד-משמעית, אך ישנם מספר גורמים שיכולים להיות קשורים להופעתם.

בין הגורמים שנחקרו או נקשרו להופעת סרחי עור:

חיכוך מתמשך בין אזורי עור .

חיכוך עם חולצות, צווארונים, תכשיטים או גילוח .

קפלי עור .

נטייה משפחתית .

עודף עור .

השפעות הקשורות לגיל .

במקרים מסוימים נמצאה שכיחות גבוהה יותר אצל אנשים עם מצבים מטבוליים מסוימים .

חשוב להדגיש: הופעת סרח עור אינה בהכרח מעידה על בעיה רפואית כלשהי. ברוב המקרים מדובר בנגע שפיר.

האם סרחי עור מסוכנים?

ברוב המקרים לא, סרחי עור נחשבים בדרך כלל לנגעים שפירים, ואינם נחשבים לסרטן עור. עם זאת, קיימת סיבה חשובה שלא למהר להסיר בבית נגע שאובחן באופן עצמי כ"סרח עור".

נגעים שונים יכולים להיראות דומים זה לזה. יבלות, שומות, קרטוזות ונגעים אחרים עשויים להיראות במקרים מסוימים כמו סרח עור. לכן, כאשר יש ספק לגבי זהות הנגע, מומלץ לפנות לבדיקה רפואית.

מתי כדאי לבדוק סרח עור אצל רופא?

ישנם מצבים שבהם בדיקה רפואית חשובה במיוחד:

כאשר הנגע חדש ואינכם בטוחים במה מדובר .

כאשר הוא משנה צורה, צבע או גודל .

כאשר הוא מתחיל לדמם ללא סיבה ברורה .

כאשר מופיעים כאב או רגישות .

כאשר הוא נפצע שוב ושוב בגלל חיכוך .

כאשר מופיעים מספר רב של נגעים חדשים בפרק זמן קצר .

כאשר הנגע נמצא באזור רגיש או בסמוך לעין .

האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה מציינת כי הופעה פתאומית של סרחי עור רבים, אף שהיא אינה שכיחה, מצדיקה התייעצות עם רופא עור, במיוחד לפני שמחליטים על הסרת סרחי עור .

האם חייבים להסיר סרחי עור?

לא בהכרח, אם מדובר בסרח עור שאינו מפריע, אין בדרך כלל צורך רפואי להסיר אותו. אנשים רבים בוחרים להסיר אותו מסיבות אסתטיות או משום שהוא מתחכך בבגדים או בתכשיטים. לדברי דוקטור לאוניד קאן, ההחלטה כיצד לטפל בנגע צריכה להתבסס על סוג הנגע, גודלו, מיקומו ומאפייני העור של המטופל.

שיטות מתקדמות להסרת סרחי עור:

הסרת סרחי עור בלייזר - טכנולוגיה המאפשרת טיפול ממוקד באזור הנגע. במקרים מתאימים היא יכולה להיות אפשרות אסתטית נוחה להסרת סרחי עור, במיוחד כאשר חשוב להגיע לטיפול מדויק באזור קטן.

הסרת סרחי עור בפלזמה - טכנולוגיה מתקדמת נוספת המשמשת לטיפול ממוקד בנגעים שטחיים. היא זוכה לעניין רב בתחום האסתטיקה הרפואית ויכולה להתאים במקרים שבהם המטרה היא שיפור המראה האסתטי של העור.

חנקן נוזלי (קריותרפיה) - הקפאת הנגע באמצעות קור.

אלקטרודסיקציה - שימוש באנרגיה חשמלית להסרת הנגע.

הסרה מכנית או כירורגית - במקרים שבהם מבנה הנגע או מאפייניו מצריכים שיטה אחרת.

שיטות הסרת סרחי עור צילום: יח"צ

האם כדאי לנסות להסיר סרח עור לבד בבית?

כדאי להימנע מכך, קיימים ברשת "פתרונות ביתיים" ומוצרים שונים שמבטיחים להסיר סרחי עור, אך ניסיון לחתוך, לצרוב או לטפל כימית בנגע ללא אבחון מתאים עלול לגרום לדימום, זיהום, כוויה או צלקת,בנוסף, קיימת אפשרות שהנגע אינו סרח עור כלל, גם Mayo Clinic וגם האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה ממליצות שלא לנסות להסיר סרחי עור באופן עצמאי בבית.

האם סרחי עור יכולים לחזור לאחר הסרה?

הסרה של סרח עור מסוים מסלקת את הנגע שטופל, אך אינה מבטיחה שלא יופיעו בעתיד סרחי עור חדשים באזורים אחרים, הנטייה להופעת סרחי עור יכולה להמשיך להתקיים, במיוחד באזורים שבהם יש חיכוך מתמשך. לכן, אם לאחר טיפול מופיעים נגעים חדשים, אין משמעות הדבר בהכרח שהטיפול הקודם "נכשל".

הסרת סרחי עור איך מתבצע הטיפול צילום: יח"צ

השורה התחתונה

סרחי עור בצוואר ובבתי השחי הם תופעה נפוצה מאוד, וברוב המקרים מדובר בנגעים שפירים. הם עשויים להופיע בעקבות חיכוך, קפלי עור וגורמים נוספים, ולעיתים הם פשוט הופכים למטרד אסתטי או פיזית, החדשות הטובות הן שבמקרים שבהם רוצים להסיר אותם, קיימות מספר אפשרויות טיפול רפואיות.

השלב החשוב ביותר הוא לא לנסות לזהות או להסיר את הנגע באופן עצמאי, אלא לקבל אבחון מתאים ולהתאים את שיטת הטיפול לסוג הנגע ולמיקומו.

לקריאה נוספת בנושא סרחי עור והאפשרויות להסרתם ניתן לעיין במידע המקצועי של מרכזי דוקטור חן וכן במקורות הרפואיים של האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה ו-Mayo Clinic.