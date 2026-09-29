נוסעי טיסת אל על LY017 מתל אביב למיאמי, שנאלצה לשוב היום (שלישי) לנתב"ג לאחר מספר שעות באוויר בעקבות תקלה בלתי צפויה, יקבלו פיצוי של עד 2,500 דולר - כך הודיעה אל על.

גובה השובר ייקבע בהתאם למחלקת הטיסה: נוסעי מחלקת התיירים יהיו זכאים ל-1,500 דולר, נוסעי מחלקת הפרימיום ל-2,000 דולר ונוסעי מחלקת העסקים ל-2,500 דולר.

הפיצוי אינו בא במקום האפשרויות שיעמדו בפני הנוסעים בעקבות חזרת המטוס לישראל.

לאחר הנחיתה בתל אביב יוכלו הנוסעים לבחור אם להמריא למיאמי בטיסה חלופית או לקבל החזר כספי, וזאת בנוסף לפיצוי שעליו הודיעה החברה. טיסה חלופית למיאמי תמריא בשעה 16:50.

הטיסה הייתה אמורה להמריא מנתב"ג בשעה 00:15, אולם המריאה בפועל רק בשעה 04:12, באיחור של קרוב ל-4 שעות; אך כאמור בעקבות תקלה לא צפויה שהתגלתה לצוות, התקבלה ההחלטה שלא להמשיך ליעד, והמטוס שב על עקבותיו לישראל.

מאל על נמסר כי "ביטחון ובטיחות הנוסעים והצוות נמצאים תמיד בראש סדר העדיפויות", והחברה התנצלה בפני הנוסעים על אי הנוחות שנגרמה להם.