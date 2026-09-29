מטוסו של סדאם חפתר, סגן מפקד צבא לוב, נחת באבו דאבי ביום ראשון, דקות ספורות לאחר מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דווח היום (שלישי) בעיתון "איל פוליו" האיטלקי.

על פי פוסט שהעלה מקורב לבכיר הלובי ברשת X, חפתר פגש את נתניהו על מנת לזכות בתמיכתו במירוץ לנשיאות לוב.

אין זו הפעם הראשונה שבה חפתר נפגש בחשאי עם בכירים ישראלים. בשנת 2021 דיווח עיתון "הארץ" כי אחד ממטוסיו נראה בנמל התעופה בן גוריון, שם נועד לפגישות עם גורמי מוסד.

חפתר נחשף בשנת 2022 כחבר בתא טרור לובי-ספרדי שפעל במדינה, והואשם בפשעים חמורים בהם הרג שלא כדין, עינויים ועקירה כפויה של אוכלוסייה.