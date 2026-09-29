על רקע ההצטיידות הביטחונית המואצת באירופה, חברת UVision הישראלית, המפתחת חימושים משוטטים, מעמיקה את השילוב בין מערכות הנשק שלה לבין בינה מלאכותית.

החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם LendurAI האסטונית, שבמסגרתו ישולבו יכולות AI ואוטונומיה במערכות בלתי מאוישות של UVision. הפרויקט מיועד לכוחות המזוינים של מדינה החברה בנאט"ו, שזהותה לא נחשפה.

החיבור בין שתי החברות נוגע לאחד מסוגי החימוש שהפכו לבולטים בשדה הקרב המודרני. החימושים המשוטטים של UVision משלבים בין יכולות של כלי טיס בלתי מאויש לבין חימוש מדויק: הם יכולים לשהות באוויר באזור הפעולה, לאתר ולעקוב אחר מטרות ולהמתין עד שנוצרת ההזדמנות המתאימה לתקיפה. בהתאם לדגם ולמשימה, מערכות ממשפחת HERO של החברה מיועדות לפעולה בטווחים של עשרות קילומטרים ואף מעבר לכך.

בניגוד לטיל שנורה לעבר מטרה שנבחרה מראש, החימוש המשוטט נועד לאפשר למפעיל לחפש מטרה ולשהות באזור לפני קבלת ההחלטה על התקיפה. היכולת הזאת מעניקה לכוח חלון זמן לאיתור ולזיהוי המטרה לפני הפעלת החימוש נגדה.

כעת מבקשות UVision ו-LendurAI להוסיף למערכות שכבה נוספת של אוטונומיה ובינה מלאכותית. במרכז שיתוף הפעולה נמצאת Neocortex, פלטפורמת האוטונומיה של החברה האסטונית. LendurAI תהיה אחראית לפיתוח יכולות התוכנה, בעוד UVision תוביל את שילובן במערכות שלה.

לפי החברות, הטכנולוגיה נועדה בין היתר לחזק את עמידות יכולות הניווט, את שרידות המשימה ואת האפקטיביות המבצעית בסביבות מורכבות, וכן לספק יכולות סיוע מתקדמות יותר למפעיל. במילים אחרות, לא מדובר בחשיפה של חימוש חדש לחלוטין, אלא בשילוב יכולות AI ואוטונומיה מתקדמות בפלטפורמות של החברה הישראלית.

UVision מוכרת בעיקר בזכות משפחת HERO, הכוללת שורה של חימושים משוטטים המיועדים למשימות ולטווחים שונים. עם זאת, במסגרת ההודעה על שיתוף הפעולה עם LendurAI לא נחשף איזה דגם של החברה יקבל את הטכנולוגיה החדשה, ולכן לא ניתן לייחס לפרויקט בשלב זה טווח או ביצועים של מערכת מסוימת.

הזווית האירופית של ההסכם בולטת במיוחד. LendurAI היא חברה אסטונית, ואילו הפרויקט המשותף מיועד לכוחות המזוינים של מדינה החברה בנאט"ו. זהות המדינה, היקפו הכספי של הפרויקט ומספר המערכות שבהן יוטמעו היכולות לא נחשפו.

עבור UVision, המהלך משתלב בהרחבת פעילותה באירופה. החברה פועלת להעמקת נוכחותה ביבשת ולחיזוק שיתופי הפעולה עם התעשיות הביטחוניות המקומיות. שיתוף הפעולה עם LendurAI מוסיף לכך ממד טכנולוגי: שילוב בין החימושים המשוטטים הישראליים לבין תוכנת אוטונומיה ובינה מלאכותית שמפותחת באסטוניה.

מנכ"ל UVision, רן גוזלי, הסביר עם פרסום שיתוף הפעולה כי אוטונומיה המבוססת על בינה מלאכותית הופכת למרכיב משמעותי בהתמודדות עם המורכבות של סביבות מבצעיות מודרניות. לדבריו, השותפות עם LendurAI נועדה לאפשר שילוב יכולות מתקדמות בהתאם לצרכים המתפתחים של כוחות נאט"ו.

פרטים מרכזיים בפרויקט עדיין נשארים חסויים: החברות לא חשפו את המדינה שעבורה מפותחות היכולות, את שווי ההתקשרות או את הפלטפורמה הספציפית שבה יוטמעו. אולם הכיוון ברור - החימושים המשוטטים, שכבר מסוגלים לשהות מעל אזור הפעולה ולהמתין להזדמנות לתקיפה, מקבלים כעת שכבה נוספת של AI ואוטונומיה שנועדה להתאים אותם לדרישות המשתנות של שדה הקרב.