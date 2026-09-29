נתניהו במסר מבסיס חיל האוויר צילום: רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) בבסיס חיל האוויר בתל נוף, נועד עם טייסים וצוותי קרקע, ושיגר מסר אזהרה תקיף לארגוני הטרור ולמדינות האזור.

"אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות: שלשום חיסלנו את המחבל הנתעב שחטף את נועה ארגמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו. הלילה חיסלנו את מח"ט חמאס בצפון הרצועה. הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו", אמר נתניהו.

הוא הוסיף "בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, וזה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון, אתם זוכרים מה עשינו לרכס עלי טאהר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים, והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמינו. אני לא נותן לזה לקרות, ואני לא אתן לזה לקרות".

לסיום, התייחס נתניהו להערכות המודיעיניות לקראת הבחירות בישראל. "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

מפלגת "ישר!" קראה בתגובה לדברי נתניהו לעדכן באופן מיידי את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד באיומים הביטחוניים שעליהם דיבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, ככל שדבריו נכונים.

במפלגה טענו כי העדכון נדרש כדי לוודא שמדובר באיום ממשי ולא במהלך פוליטי שנועד להשפיע על מערכת הבחירות. "אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין", נמסר.