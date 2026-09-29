מפלגת "הדמוקרטים" עתרה לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ולהורות על פסילתן המיידית של רשימת "עוצמה יהודית" והעומדים בראשה - השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב.

המהלך התבצע למרות שועדת הבחירות המרכזית דחתה בקשה דומה ברוב גדול.

יאיר גולן, מסר בעקבות הגשת העתירה: "איתמר בן גביר הוא כהניסט גזען ועבריין שהורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. הפיכת משרדי הממשלה והכנסת למקלט מעבירות ולכלי לרמיסת שלטון החוק - היא קו אדום שבית המשפט חייב לעצור".

העתירה, שהוגשה באמצעות יועמ"ש המפלגה עו"ד עומרי שגב, טוענת כי בן גביר חרג מסמכותו והתערב פוליטית בעבודת המשטרה והחקירות וכן כי גוטליב הייתה מעורבת בפריצה לבסיס בית ליד.