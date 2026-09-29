זה קורה לא מעט לבעלי רכבי דיזל חדשים: נורה כחולה או הודעה על המסך מבקשת "למלא AdBlue", ופתאום מתברר שיש לרכב עוד מכל, ועוד נוזל שצריך לדאוג לו.

מי שקנה טנדר, רכב מסחרי, משאית או אוטובוס בשנים האחרונות כמעט בטוח נתקל בזה. והשאלות מגיעות מהר: מה זו בכלל אוריאה, האם אפשר להמשיך לנסוע בלעדיה, והאם זה עוד מוצר שצריך לשלם עליו בלי סוף?

המבוכה מובנת. במשך שנים רכב דיזל נזקק לסולר, לשמן ולמים, וזהו. היום מערכת הפליטה של רכבי הדיזל המודרניים מורכבת הרבה יותר, והאוריאה היא חלק בלתי נפרד ממנה. מי שמבין איך היא עובדת חוסך לעצמו תקלות, עיכובים ולפעמים גם ביקור לא מתוכנן במוסך.

כדי לעשות סדר, שוחחנו עם אנשי חברת י. שגב שירותי תדלוק, שמספקת סולר ונפט ללקוחות פרטיים, לעסקים, לחקלאים ולציי רכב בכל צפון הארץ מאז 1995. מניסיון של למעלה מ-30 שנה מול נהגים ומנהלי ציים, הם יודעים בדיוק אילו שאלות חוזרות שוב ושוב.

מה זו אוריאה לרכב, וממה היא עשויה?

אוריאה לרכב היא תמיסה שקופה, ללא ריח חזק, שמורכבת מכ-32.5% אוריאה בדרגת טוהר גבוהה ומכ-67.5% מים מזוקקים ומטוהרים (מים ללא מינרלים). השם AdBlue הוא בעצם שם מסחרי רשום, שהפך לשם הכללי של המוצר, כמו שקוראים לכל ממחטה "טישו". בעולם היא מוכרת גם בשמות DEF או AUS 32.

חשוב להבין: האוריאה איננה דלק ואיננה תוסף לדלק. היא לא נשפכת לתוך מכל הסולר ולא משפרת את ביצועי המנוע. יש לה מכל נפרד משלה, לרוב עם מכסה כחול, ותפקידה היחיד הוא לנקות את גזי הפליטה אחרי שהם יוצאים מהמנוע.

התקן הבינלאומי שמגדיר את איכות התמיסה הוא ISO 22241. הוא קובע את הריכוז המדויק ואת רמות הטוהר המותרות, כי גם כמות קטנה של זיהום עלולה לפגוע במערכת.

למה רכבי דיזל חדשים חייבים אוריאה?

מנועי דיזל יעילים וחסכוניים, ובגלל זה הם מניעים את רוב המשאיות, האוטובוסים, הטרקטורים והציוד הכבד. החיסרון שלהם הוא פליטה של תחמוצות חנקן (NOx), גזים שפוגעים באיכות האוויר ובבריאות.

כדי לעמוד בתקני הפליטה המחמירים, ובראשם תקן Euro 6, יצרני הרכב התקינו מערכת שנקראת SCR, ראשי תיבות של "הפחתה קטליטית סלקטיבית". המערכת מרססת כמות קטנה של אוריאה לתוך צינור הפליטה, ושם, בתוך ממיר קטליטי מיוחד, מתרחשת תגובה כימית שהופכת את תחמוצות החנקן לחנקן ולאדי מים, שני חומרים שקיימים ממילא באוויר.

"אנחנו מסבירים לנהגים שהאוריאה היא לא המצאה של המוסך", מספרים בחברת י. שגב. "היא הדרך שבה רכב דיזל מודרני מצליח להיות גם חזק וגם נקי יותר. מי שנוהג על משאית או טנדר חדש צריך להתייחס אליה כמו שמתייחסים לשמן מנוע: לא לוותר ולא לדחות".

מה קורה כשהאוריאה נגמרת או כשממלאים אוריאה לא תקנית?

אילו רכבים צריכים אוריאה?

לא רק משאיות. אוריאה לרכב דיזל נדרשת היום במגוון רחב של כלים: טנדרים ורכבים מסחריים חדשים, חלק מרכבי הדיזל הפרטיים, אוטובוסים, טרקטורים, מלגזות וציוד הנדסי מודרני. הדרך הפשוטה לדעת היא לחפש מכסה כחול ליד פתח הסולר או בתא המטען, או לבדוק בספר הרכב. כלים ישנים יותר, שיוצרו לפני כניסת תקני הפליטה המחמירים, בדרך כלל אינם מצוידים במערכת כזו.

כמה אוריאה הרכב צורך?

הצריכה קטנה בהרבה מצריכת הסולר, ומסתכמת בדרך כלל באחוזים בודדים ממנה. היא משתנה לפי סוג המנוע, העומס וסגנון הנסיעה, ולכן רכב פרטי יכול לנסוע אלפי קילומטרים בין מילוי למילוי, בעוד משאית שעובדת קשה תצטרך מילוי בתדירות גבוהה בהרבה.

האם אפשר להמשיך לנסוע בלי אוריאה?

ברוב הרכבים המערכת מתריעה מראש, לרוב כמה מאות קילומטרים לפני שהמכל מתרוקן. אם מתעלמים מהאזהרות, הרכב עלול להגביל את עוצמת המנוע, ובחלק מהדגמים הוא לא יתניע מחדש אחרי כיבוי עד שימלאו את המכל. ההתנהגות המדויקת משתנה מיצרן ליצרן, ולכן כדאי לקרוא את הוראות היצרן של הרכב שלכם.

מה הנזק של אוריאה באיכות נמוכה?

תמיסה שאינה עומדת בתקן, או שהתקלקלה באחסון, עלולה לגרום למשקעים, לסתימה של המרסס ולפגיעה בממיר הקטליטי. תיקון כזה יכול לעלות הרבה יותר מכל החיסכון שנדמה היה שהושג בקניית מוצר זול.

ומה אם שפכו אוריאה למכל הסולר?

זו אחת הטעויות היקרות ביותר, והיא קורה בעיקר בגלל בלבול בין פתחי המילוי. במקרה כזה אסור להתניע את הרכב. יש לפנות מיד לגרר ולמוסך, כדי לרוקן ולשטוף את מערכת הדלק לפני שייגרם נזק למשאבה ולמזרקים.

איפה קונים אוריאה לרכב, ואיך שומרים עליה נכון?

את האוריאה אפשר למצוא היום בקלות יחסית. רוב תחנות הדלק הגדולות מוכרות אותה במכלים קטנים (ג'ריקנים), ובחלק מהתחנות שמשרתות משאיות יש משאבה ייעודית. היא נמכרת גם בחנויות לחלקי חילוף, במוסכים ואצל ספקים שמשווקים אותה בכמויות גדולות לציי רכב. מחיר אוריאה משתנה לפי גודל האריזה, הכמות ומקום הרכישה, ובדרך כלל קנייה בכמות גדולה משתלמת יותר למי שמפעיל כמה כלים.

מה חשוב לבדוק ולזכור:

● לוודא שעל האריזה מופיע התקן ISO 22241.

● לקנות אריזה סגורה ושלמה, ולא למלא מכלים שאינם מיועדים לכך.

● לאחסן במקום מוצל ומאוורר, הרחק משמש ישירה ומחום גבוה, שמקצרים את חיי המדף.

● לזכור שלמוצר יש תוקף, בדרך כלל כשנה עד שנה וחצי בתנאי אחסון תקינים.

● להשתמש במשפך או בצינור נקיים, ורק לצורך האוריאה, כדי לא להכניס לכלוך.

● לעולם לא להוסיף מים ולא "לדלל" את התמיסה.

● לבדוק פעמיים את הפתח לפני שממלאים, כדי לא להתבלבל עם מכל הסולר.

איך האוריאה משתלבת בניהול הדלק של צי רכב?

למי שמפעיל כמה משאיות, אוטובוסים או רכבי עבודה, האוריאה היא עוד פריט שצריך לנהל, בדיוק כמו הדלק. הצריכה שלה קטנה בהרבה מצריכת הסולר, אבל היא צמודה אליה: ככל שהרכב נוסע ועובד יותר, הוא צורך יותר משניהם.

בחברת י. שגב, שמתמחה בסולר לתחבורה עבור חברות הסעה, מובילים וציי רכב, רואים שוב ושוב את אותה תופעה. "מנהל צי שדואג שהמכל של הסולר תמיד מלא, אבל שוכח שהנהג צריך גם אוריאה, עלול למצוא את עצמו עם משאית עומדת באמצע היום", הם מסבירים. "ההמלצה שלנו פשוטה: לתכנן את שניהם יחד. באותה ישיבה שבה קובעים את לוח ההזמנות של הדלק, כדאי לוודא שיש מלאי אוריאה מספיק, מאוחסן כמו שצריך, ושהנהגים יודעים איפה הוא נמצא".

לדבריהם, דווקא אצל ציים קטנים, של שלוש או ארבע משאיות, הניהול הזה חשוב במיוחד, כי כל כלי שיוצא משימוש מורגש מיד בעבודה. אספקת סולר קבועה ומתוכננת עד לחניון או לאתר העבודה חוסכת לנהגים נסיעות מיותרות לתחנה, ומשאירה להם זמן לטפל בשאר הדברים, כולל מילוי האוריאה, בזמן ובמקום הנכון. את האוריאה עצמה רוכשים בנפרד, אצל הגורמים שמשווקים אותה.

כמה מילים מאיתנו. במשך למעלה משלושים שנה ראינו איך רכבי הדיזל משתנים: מנועים חזקים יותר, מערכות מתוחכמות יותר ודרישות מחמירות יותר לשמירה על הסביבה. מה שלא השתנה הוא העיקרון הבסיסי: רכב עבודה טוב הוא רכב שמטופל בזמן. אנחנו מאמינים שנהג או מנהל צי שמבין את המערכת שלו, מתכנן מראש ולא מחכה לנורה האדומה, חוסך לעצמו הרבה כסף וכאב ראש. ואם אנחנו יכולים לעזור בחלק של הדלק, כדי שיישאר לכם ראש פנוי לכל השאר, עשינו את שלנו.

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