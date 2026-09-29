השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מגיב אחר הצהריים (שלישי) בחריפות לסולן להקת U2, המוזיקאי בונו, בעקבות דברים שאמר האחרון בריאיון למגזין "רולינג סטון".

בריאיון תקף בונו את השר לביטחון לאומי, השווה את הרטוריקה שלו כלפי תושבי עזה לרטוריקה של פושע המלחמה הנאצי היינריך הימלר, ותקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שהוא מאפשר את המשך כהונת השר בממשלה כדי לשמור על הקואליציה.

"אין גבול לצביעות של תומכי הטרור בעולם", מסר השר בן גביר בתגובה. "את הרוצחים מחמאס בונו לא השווה להימלר, רק את מי שמגן על היהודים מהטבח הבא. יש לי עדכון עבורו: היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים - אנו מעדיפים להישאר חיים עם הביקורת שלכם".

בן גביר הוסיף והציע לזמר האירי: "אם אתה באמת דואג לתושבי עזה, תעזור להם לצאת משם לאירלנד. הם מתחננים להגר מעזה, ובאירלנד יהיה להם עתיד נפלא. המסר שלי לכל הטרוריסטים ותומכיהם בעולם: סיימנו לנהל את ביטחון מדינת ישראל לפי מחיאות הכפיים של תומכי הטרור הצבועים. אותי מעניין רק להציל חיי יהודים".