לקראת יום השנה ל-7 באוקטובר, קרן קימת לישראל מבהירה כי מתחם הנובה ביער רעים הוא אתר זיכרון והתייחדות, וכי הביקור בו בתקופה זו יתאפשר למטרה זו בלבד.

זאת בעקבות דיווחים לפיהם יש כוונה לערוך במקום מסיבות בסמוך לתאריך.

בקרן ציינו כי "בתיאום עם משטרת ישראל וגורמי הביטחון וההצלה, לא יינתן אישור לקיום אירועים או פעילויות מאורגנות שאינן לצורכי זיכרון והנצחה. אנו מבקשים מהמבקרים לכבד את קדושת המקום, את זכר הנרצחים ובראש ובראשונה את רגשות המשפחות השכולות".

בקק"ל מדגישים כי במתחם לא תתאפשר הקמת אוהלים, לינת שטח, הצבת מערכות הגברה, הדלקת אש, לרבות שימוש במנגלים, או כל פעילות אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם אופיו של המקום.

יו"ר הקרן, אייל אוסטרינסקי, מסר: "כשם שאף אדם לא היה מעז לחשוב על קיום מסיבה במחנה ההשמדה אושוויץ, כך גם לא עולה על הדעת לקיים שום חגיגה במתחם הנובה שביער רעים, בו נרצחו 378 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון".

לדבריו "מול עינינו עומד דבר אחד ויחיד - שמירה על קדושת זכר הנרצחים. כך נהגנו כאשר לקחנו על עצמנו להשקיע מיליונים בהקמת אתר ההנצחה למענם ולמען כל תושבי ישראל, בזמן שהמדינה לא עשתה דבר בנושא גם שלוש שנים אחרי. כך קק"ל פעלה במתחם הנובה שביער רעים, וכך גם בצפון, בבקעה ובדרום - אזורים שבהם השקענו בקק"ל מיליארדי שקלים".