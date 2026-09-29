שר הביטחון במסר לראשי חמאס צילום: נטע דבח, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לחיסולו הלילה (שלישי) של מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, עז א-דין אל-ביכ, ושיגר מסר אזהרה חריף לעבר ראשי הארגון השוהים מחוץ לגבולות הרצועה.

"צה"ל חיסל הלילה את מח"ט צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס, כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה", מסר שר הביטחון.

לדבריו, הסיכולים מיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוציא מתווי טרור נגד כוחותינו, לרסק את יכולותיו בדרך לפרוק אותו מנשקו, ולבא בחשבון עם כל מי שנושא באחריות למעשי הרצח והזוועות שבוצעו בחג שמחת תורה לפני שלוש שנים.

כ"ץ הדגיש בדבריו כי זרועה הארוכה של מערכת הביטחון תגיע גם להנהגת הארגון בחו"ל. "גם ראשי החמאס בחו"ל על הכוונת - אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח ה-7 באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה".

לסיום התייחס שר הביטחון לניסיונות הפגיעה הקודמים בבכירי הארגון והבהיר: "פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה - אבל הפעם הבאה תגיע וגם הם יישלחו למעמקי הגיהנום".