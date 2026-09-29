עם כלות ה'שבעה' על לכתו של הרב מרדכי אוירבאך זצ"ל, ספד אחר לכתו רבה של פתח תקווה וראש ישיבת היכל נחמיה בתל אביב, הרב מיכה הלוי וחשף טפח מהקשר שנרקם בינו לבין הרב זצ"ל לאורך השנים.

בראיון לרדיו 'קול חי' סיפר הרב הלוי כיצד בצעירותו היה מגיע יחד עם בחורי הישיבה בהליכה רגלית ארוכה מנחלת יצחק ועד לביתו של הרב ברחוב נחמני.

"הצעידה הזו", הוא תיאר, "הובילה אל סעודת שבת מרוממת ומיוחדת, שבה הרב היה מקפיד לקרב אורחים רבים מכל הגוונים, ולאחריה היו מתקיימים שירה ודברי תורה עמוקים וארוכים אל תוך הלילה".

במהלך הראיון הדגיש הרב הלוי את השילוב הנדיר שאפיין את הרב אוירבאאך: גאונות עצומה ובלתי נתפסת בתורה לצד ענווה וגאונות מופלאה במידות טובות.

לדבריו, הרב ידע להנגיש את לימוד הגמרא וההלכה לכל אדם, גם בסוגיות מורכבות וכבדות לכאורה, כשהוא עושה זאת מתוך אהבה גדולה ומתיקות אינסופית שהמיסה כל התנגדות.

כשנשאל הרב הלוי כיצד ניתן ליישם את הגישה הזו כיום בקירוב יהודים הנמצאים בתחילת דרכם, השיב כי הדרך הנכונה לעולם אינה כפייה.

"לא לכפות, לא לדרוש בצד ההלכתי, אלא לדרוש את ההלכה בעומקה ובמתיקותה", הסביר, כשהוא מציין כיצד הרב אוירבך היה לומד את המשנה ברורה כאילו הוא פוגש אותה לראשונה בחייו, שוב ושוב באותה התלהבות נעורים.

בדבריו סיכם הרב הלוי את משנתו של הרב באמירה מטלטלת ומדויקת הממצת את פועלו: "הוא לא כתב ספרים, הוא כתב אנשים".