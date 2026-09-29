מאוורר. אילוסטרציה צילום: istock

פעוט בן שנתיים נפצע באורח קשה באצבעות ידו במהלך ימי החג, לאחר שהכניס את אצבעותיו למאוורר שפעל בסוכת משפחתו בבני ברק. האירוע התרחש בזמן שבני המשפחה ישבו לסעודת החג בסוכה. מסיבה שטרם התבררה במלואה, הצליח הפעוט להכניס את אצבעותיו אל תוך המאוורר הפעיל. להבי המאוורר פגעו בידו של הפעוט וגרמו לפציעה קשה ולקטיעה חלקית של אצבעותיו. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום צוותי הרפואה והחירום של איחוד הצלה. החובשים חיים ישראל כץ ושמוליק לוסטיג, שפעלו כצוות אמבולנס, העניקו לפעוט טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים וחבישת היד הפצועה. בתום הטיפול בזירה פונה הפעוט בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר, שם הוכנס לטיפול רפואי דחוף בניסיון לטפל בפגיעה באצבעותיו.