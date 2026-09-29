הנשיא הרצוג הצטרף לפרויקט של רביבו בשירת "ירושלים של זהב"

רגע ספונטני נרשם הבוקר (שלישי) בבית הנשיא בירושלים, כשנשיא המדינה יצחק הרצוג הצטרף לחברי הפרויקט של רביבו ושר איתם את "ירושלים של זהב".

הביצוע המשותף התקיים במהלך אירועי הסוכה הפתוחה בבית הנשיא, שאליה הגיעו השנה, על פי בית הנשיא, כ-5,000 אזרחיות ואזרחים מרחבי הארץ.

הנשיא ורעייתו מיכל פתחו הבוקר את הסוכה לקהל במסגרת המסורת השנתית. השנה נערכו האירועים בסימן "רוח ישראלית - מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף", בשיתוף משרד התרבות והספורט.

בין המבקרים היו ילדים ומבוגרים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלויות ומשפחות של לוחמים ומילואימניקים. במהלך היום התקיימו במקום פעילויות מתחומי האמנות, התרבות והספורט.

המבקרים צפו בין היתר במופע של מיומנה והתנסו במשחק כדורסל פראלימפי בתחנה שהופעלה בשיתוף "בית הלוחם".

במקביל שידרה כאן גימל מבית הנשיא משדר חגיגי לציון 50 שנה לתחנה, בהגשת ורד יפתחי גרין. במסגרת המשדר הופיעו סגיב כהן והפרויקט של רביבו.

במהלך הופעת הפרויקט של רביבו הגיע הרגע הלא מתוכנן, כאשר הרצוג הצטרף כאמור לחברי ההרכב לביצוע משותף של "ירושלים של זהב".

הרצוג אמר במהלך היום: "סוכת הנשיא היא סוכתם של כלל אזרחי ישראל. היום זכינו לארח בה אזרחיות ואזרחים מכל רחבי הארץ, מדן ועד אילת, ומכל חלקי החברה הישראלית".

לדבריו, "הגיוון הוא חלק בלתי נפרד מפניה של ישראל, והיכולת שלנו לחיות יחד, לכבד את השונות ולשמור על תחושת השותפות והאחדות - היא הכוח שלנו כעם. זהו עם ישראל היפה, וזו הרוח הישראלית שאנו מבקשים לחזק ולשמר".