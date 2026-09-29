ניסיון סיכול פוליטי או חשיפה של אנטישמיות? ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת הימין "האיחוד הלאומי" בצרפת, מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד כלי תקשורת שייחס לו התבטאויות אנטישמיות כאשר היה צעיר.

בדיווח של אתר החדשות "מדיה-פארט" (Mediapart) נכתב כי כאשר ברדלה היה בגיל 17 הוא התבטא מספר פעמים באנטישמיות גלויה נגד יהודים.

בין הציטוטים המיוחסים לברדלה, על פי הדיווח באתר, נמצאות התבטאויות כגון "היהודי חייב לשלוט באנשים אחרים, לרמוס אותם ולשדוד אותם", וכן "מה שהם רוצים הוא סדר עולמי חדש בשליטת ישראל, כשכמובן ירושלים היא בירתה".

בנוסף, נטען כי ברדלה אמר כי "כל הבנקים נמצאים בבעלות יהודים". באתר החדשות טענו כי הציטוטים הם "תוצאה של חקירה שנמשכה חודשים אחדים ועסקה בעשרות שיחות כתובות שברדלה ניהל בשנת 2013".

האתר לא הציג צילומי מסך או הוכחות אחרות להתכתבויות האנטישמיות לכאורה של ברדלה. יש לציין כי אתר החדשות Mediapart מזוהה עם השמאל הפוליטי בצרפת, בעוד ברדלה הוא נשיא מפלגת הימין הקיצוני.

בתגובה לפרסומים, הכחיש ברדלה כי התבטא באנטישמיות והודיע כי הוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד אתר החדשות.

לטענתו, מדובר בניסיון לחבל בקמפיין הבחירות לנשיאות צרפת שיתקיימו בעוד שבעה חודשים. מועמדת מפלגת "האיחוד הלאומי" היא מארין לה פן.

"הכל נעשה כדי לערער את קמפיין הבחירות. או שאתר Mediapart מנהל את המהלך הזה בעצמו, או שהוא מופעל על ידי גורמים בעלי אינטרס. כמובן שהוריתי לעורך הדין שלי להגיש תביעת דיבה", אמר ברדלה בראיון לערוץ הטלוויזיה CNews.