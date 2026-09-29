הסאגה המשפטית בעניין ישיבת פוניבז' מסתעפת: שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף הורה על עיכוב ביצוע לפסק הדין של השופט דוד חשין שקבע כי תלמידי הרב שמואל מרקוביץ תפנה את מתחם הגבעה בבני ברק.

ההחלטה המשפטית משמעותה היא כי הפינוי המתוכנן שהיה אמור להתבצע כבר במהלך ימי חול המועד סוכות מבוטל לעת עתה.

בג"ץ הורה לפלג הנגדי להגיש את תגובתם לבקשת הערעור עד לתאריך ה-8 באוקטובר 2026, ועד אז יוותר צו ההגנה על כנו וימנע כל ניסיון לאכיפת הפינוי.

עבור תלמידי הרב מרקוביץ', המשמעות המיידית היא יכולת מלאה לחגוג את חג שמחת תורה בתוך היכל הישיבה כמדי שנה, מבלי לרחף תחת איום הפינוי אל הלא נודע.

מטעם איגוד תלמידי ישיבת פוניבז' נמסר בתגובה להחלטה: "אנו מברכים על החלטת בית המשפט העליון לעצור פינוי מופקר וחסר תקדים של כ-1,300 תלמידי הישיבה, ובהם קטינים שהיו מוצאים את עצמם ברחוב מבלי שניתן להם זמן מינימלי למציאת פתרון חלופי. אנו תקוה שבמשך ההליך המשפטי בית המשפט יבחן את הפגיעה בקהילה המונה אלפי בתי אב ויבטל את פסק הדין, בהתאם לפסיקות קודמות שניתנו בסוגיות דומות במערכת המשפט".