משמרות המהפכה בפניה ישירה למצביעים בארה"ב. במכתב פתוח שפורסם בכלי תקשורת איראניים באנגלית ופרסית, פונים משמרות המהפכה האיראניים למצביעים בבחירות האמצע שיתקיימו בארה"ב בחודש נובמבר, ומסיתים אותם להצביע נגד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית.

מנסחי המכתב גם טוענים כי "הממשל האמריקאי נמצא בדעיכה", מתארים את איראן כ"מנצחת במלחמה" ואף טוענים כי "משמרות המהפכה מעולם לא נקטו באלימות".

במכתב בן 26 העמודים המיועד בעיקר לאנשי אקדמיה, סטודנטים וכלי תקשורת בארה"ב, נכתב כי "עריצות, נטייה מוגזמת להתנהגות אלימה ורצחנית, הסתמכות על שקרים וקידומם, העדפת האלמנטים הוולגריים בחברה על פני האלמנטים הנבונים יותר באיוש עמדות כוח, ועיסוק מופרז בעניינים שוליים על חשבון ענייניה המהותיים של החברה - אלו הם הסימנים למדינה הנמצאת בדעיכה. ממשלת ארה"ב כיום מהווה דוגמה לכל הפגמים הללו". לאחר מכן טוענים אנשי משמרות המהפכה כי הם למעשה נלחמים בטרור, בניגוד לתיוג שלהם כ"ארגון טרור זר" על ידי הממשל האמריקאי.

"אין ולו מקרה אחד שניתן לאימות שבו ביצעו משמרות המהפכה מעשה אלימות נגד אזרחים. למעשה, לא תהיה זו הגזמה לטעון שמשמרות המהפכה הם הארגון היעיל ביותר בעולם במאבק בטרור", נכתב במכתב הפתוח. לאחר מכן מעודדים אנשי משמרות המהפכה את המצביעים להצביע בבחירות נגד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית.

"אתם אלו שמעניקים כוח, באמצעות הצבעתכם, לממשל ומאפשרים לו לפעול כפי שהוא פועל. אף שפוליטיקאים אמריקאים זוכים לעתים קרובות בקולותיכם באמצעות הונאה והבטחות שווא, כפי שעשה טראמפ, ביכולתכם לשנות את הרכב הממשל. ארה"ב של אמריקה היא אומה גדולה. העובדה שאתם מאפשרים לאנשים וולגריים וחסרי מוסר להמשיך להוביל את הפוליטיקה והמדיניות שלכם, רק תשפיל ותחליש עוד יותר את ארה"ב. קחו את השליטה לידיכם", נכתב במכתב הפתוח.