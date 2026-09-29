היסטוריה פוליטית במרוקו: המלך מוחמד השישי מינה היום (שלישי) את פאטימה א-זהרא אל-מנסורי לראשת הממשלה - האישה הראשונה בתולדות הממלכה שתעמוד בראש הממשלה.

על פי הודעת ארמון המלוכה, המלך הטיל על אל-מנסורי את מלאכת הרכבת הממשלה החדשה, לאחר שמפלגת האותנטיות והמודרניות (PAM), שבה היא משמשת דמות מרכזית בהנהגה, הגיעה למקום הראשון בבחירות לפרלמנט שנערכו בשבוע שעבר.

מפלגת PAM זכתה ב-97 מתוך 395 המושבים בבית הנבחרים, והקדימה את מפלגת "האספה הלאומית של העצמאיים" (RNI), שהובילה את הממשלה היוצאת וזכתה ב-66 מושבים, ואת מפלגת איסתיקלאל שקיבלה 65 מושבים. מאחר שלא השיגה רוב בפרלמנט, אל-מנסורי תידרש כעת לנהל משא ומתן עם מפלגות נוספות כדי להרכיב קואליציה.

אל-מנסורי, בת 50, מגיעה לתפקיד לאחר קריירה פוליטית ארוכה. היא כיהנה כשרת התכנון, השיכון והמדיניות העירונית בממשלה היוצאת ומכהנת גם כראשת העיר מרקש. היא משפטנית בהכשרתה ונחשבת לאחת הדמויות הבולטות בפוליטיקה המרוקנית בשנים האחרונות.

המינוי מגיע שישה ימים בלבד לאחר הבחירות, ובתום כמה ימים שבהם עלו במרוקו הערכות באשר לזהות מי שיוביל את הממשלה הבאה. לצד אל-מנסורי הוזכר גם שמו של פוזי לקג'ע, נשיא התאחדות הכדורגל המרוקנית ובכיר במערכת הפוליטית והכלכלית במדינה. בסופו של דבר בחר המלך באל-מנסורי.

הממשלה שתקום בראשותה צפויה להתמודד עם שורה של אתגרים כלכליים וחברתיים, ובהם תעסוקת צעירים, יוקר המחיה והשקעה בשירותים הציבוריים. במקביל, היא תלווה את ההכנות רחבות ההיקף של מרוקו לקראת מונדיאל 2030, שאותו תארח יחד עם ספרד ופורטוגל.

למרות חילופי ההנהגה בממשלה, מוקדי כוח מרכזיים במרוקו נותרים בידי המלך. מוחמד השישי מחזיק בסמכויות נרחבות, בין היתר בתחומי החוץ והביטחון, ולכן המינוי ההיסטורי אינו משנה את המבנה הבסיסי של המערכת השלטונית בממלכה.