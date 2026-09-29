משרד הבריאות חשף היום (שלישי) את הממצאים החמורים שעלו בבקרת הפתע במדיקה תל אביב והובילו להוראה על הפסקת הפעילות הרפואית במקום.

בין הממצאים שמפרט המשרד: שימוש בניגוד לדין בתרופה נרקוטית מסוג Sol.Cocaine, ביצוע פעולות ניתוחיות בידי אחיות ללא סמכות חוקית והעסקת גורמים לא מוסמכים בחדר ניתוח.

אתמול הודיע משרד הבריאות על הפסקת הפעילות במרפאה ברחוב הברזל 28 ברמת החייל, לאחר שקבע כי המשך הפעילות במקום מהווה "סכנה חמורה ומיידית למטופלים". הצו נכנס לתוקף אתמול בערב, ומאז לא אמורה להתבצע במקום כל פעילות רפואית.

כעת מפרט המשרד את הליקויים שעליהם התבססה ההחלטה. לפי הממצאים, במרפאה בוצעו פרוצדורות בחדרים לכירורגיה קטנה בניגוד לתעודת הרישום שלה.

עוד טוען משרד הבריאות כי נמצא "שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיקה Sol.Cocaine, תוך סכנה לבטיחות המטופלים/ות".

ממצא נוסף נוגע לזהות אנשי הצוות בחדרי הניתוח. לפי משרד הבריאות, הועסקו בחדר ניתוח גורמים שאינם מוסמכים, שלא בהתאם לדרישות המקצועיות. בנוסף, אחיות ביצעו פעולות ניתוחיות שלפי המשרד אין להן סמכות חוקית לבצע.

גם בתחום ההרדמה נמצאו ליקויים. משרד הבריאות מסר כי המרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. לצד זאת נמצאו לדבריו "ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה, בניגוד להנחיות למניעת זיהומים".

בבקרה עלתה גם סוגיית הספירה הכירורגית. לפי המשרד, הספירה לא בוצעה בפועל, ובכל זאת נרשם כי בוצעה עוד לפני סיום הניתוח.

במשרד הבריאות הגדירו גם התנהלות שפגעה, לדבריהם, במהימנותם של תהליכי האימות והבקרה שנועדו למנוע אירועים חמורים בחדרי ניתוח.

עוד נמצא כי המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה בעת הבקרה, וכי ממלא מקומה נמצא ללא הידע הנדרש למילוי התפקיד.

במשרד הבריאות קבעו כי מכלול הממצאים מצביע על "כשל מערכתי במרפאה וסכנה לבריאות ורווחת המטופלים/ות בה".

כבר אתמול הודיע המשרד כי הנהלת רשת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יזומנו לשימוע. במקביל נבחנת האפשרות לנקוט צעדים אישיים נגד מי שלפי ממצאי הבקרה ביצעו פעולות שלא במסגרת סמכותם המקצועית.

הממצאים במדיקה תל אביב מגיעים לאחר שבחודש יולי נמצאו, לפי משרד הבריאות, ליקויים חמורים בבקרת פתע במדיקה רפאל. בעקבותיהם הופסקה אז הפעילות בחדרי הניתוח, וחידושה נעשה בהדרגה ובכפוף לתיקון הליקויים ולהתחייבויות מצד ההנהלה והדירקטוריון.