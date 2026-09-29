OpenAI קיימה היום (שלישי) בסן פרנסיסקו את כנס המפתחים השנתי שלה, DevDay 2026, ובמרכזו הציגה את מה שנראה כאחד השינויים המשמעותיים ביותר שעברה ChatGPT מאז השקתה: מעבר מצ'אט שממתין להוראות למערכת של סוכנים דיגיטליים המסוגלים לעבוד באופן רציף, להתחבר לשירותים אחרים ולבצע משימות בשם המשתמש.

האירוע נערך ב־Fort Mason בסן פרנסיסקו ונפתח בנאום של מנכ"ל החברה סם אלטמן.

לפי OpenAI, הכנס נועד למפתחים, מהנדסים וחברות הבונים מוצרים באמצעות כלי החברה, אולם חלק גדול מההכרזות שהוצגו בו מיועד בסופו של דבר גם לשנות את האופן שבו משתמשים רגילים וארגונים עובדים עם ChatGPT.

החידוש המרכזי הוא Dots - סוכני בינה מלאכותית ש־OpenAI מתארת כמערכות "תמיד פעילות". בניגוד לשימוש הרגיל ב־ChatGPT, שבו המשתמש שואל שאלה ומקבל תשובה, Dot יכול לקבל מטרה ולהמשיך לעבוד עליה לאורך זמן, גם כאשר המשתמש אינו מנהל איתו שיחה פעילה.

לכל Dot יש סביבת מחשוב וירטואלית משלו בענן, כולל דפדפן, והוא מסוגל להתחבר ליותר מ־4,000 אפליקציות באמצעות חיבורים ותוספים. ניתן לתקשר איתו דרך ChatGPT וגם באמצעות Slack ו־Microsoft Teams, והוא יכול לעסוק בכמה משימות במקביל.

המשמעות המעשית היא שה־AI אמור להתחיל לתפקד יותר כעובד דיגיטלי ופחות כמנוע תשובות. הוא יכול, למשל, לעקוב אחר פרויקט, לבצע מחקר, לעדכן הצעת מכירה, לבנות הדגמה, לעבוד על קוד ולהמשיך לקדם משימה לאורך זמן. OpenAI אף הציגה חזון שבו בעתיד כמה Dots יעבדו במקביל עבור אותו משתמש או צוות. "עם הזמן, אנחנו מדמיינים צוותים של Dots שעובדים יחד בשמכם", מסרה החברה.

לצד Dots חשפה החברה את ChatGPT Space - סביבת עבודה משותפת שבה בני אדם וסוכני AI יכולים לעבוד יחד. במקום להשתמש ב־ChatGPT בחלון נפרד ואז להעביר את התוצרים למסמכים, מצגות וגיליונות, Space נועד להפוך את ChatGPT עצמו למקום שבו מתנהלת העבודה. ניתן ליצור בו עמודים, מצגות וגיליונות ולשתף ידע ומשימות בין חברי הצוות לבין ה־AI.

בכך OpenAI נכנסת באופן ישיר יותר לטריטוריה המזוהה עם חבילות העבודה של מיקרוסופט וגוגל. TechCrunch תיאר את המהלך ככזה שמקרב את ChatGPT למעין חבילת תוכנות משרדית משלו - לא רק כלי שמייצר טקסט, אלא סביבת עבודה שבה נוצרים ומנוהלים התוצרים עצמם.

הכרזה משמעותית נוספת הייתה GPT-6.1 Sol. לפי OpenAI, המודל החדש מתקרב לרמת היכולות של GPT-6 Astra במשימות כמו תכנות באמצעות סוכנים, שימוש במחשב ועבודה מקצועית, אך במחיר נמוך משמעותית למפתחים - כחמישית מעלות הקלט והפלט הסטנדרטית של Astra. בכך מנסה החברה להפוך יכולות מתקדמות וזוללות משאבי מחשוב לכדאיות יותר לשימוש נרחב.

OpenAI גם העלתה משמעותית את תקרת המחיר למשתמשים הכבדים ביותר. בכנס הוצגה תוכנית ChatGPT חדשה במחיר של 500 דולר לחודש, המיועדת בעיקר למפתחים ולאנשים המריצים משימות AI ארוכות וכבדות. לפי Business Insider, התוכנית מעניקה גישה למשאבי מחשוב מהירים במיוחד עבור Work ו־Codex, לצד מכסות שימוש גבוהות יותר.

אלא שמעל החגיגה הטכנולוגית ריחפה גם שאלת הבטיחות. OpenAI החליטה שלא להשיק בשלב זה את GPT-6.1 Astra, גרסה מתקדמת יותר של המודל, לאחר שבדיקות פנימיות העלו חששות בנוגע להתנהגות המערכת, ובהם מקרים שבהם המודל לא עמד באופן מספק בדרישות הנוגעות לשקיפות, הרשאות ופיקוח אנושי.

ההחלטה מעניינת במיוחד משום שהיא מגיעה בדיוק כאשר OpenAI מעניקה לסוכני AI יכולת לפעול באופן עצמאי יותר. ככל שהמערכת אינה מסתפקת בכתיבת תשובה אלא יכולה להיכנס לאפליקציות, להשתמש בדפדפן ולבצע פעולות בעולם הדיגיטלי, טעויות והתנהגות בלתי צפויה הופכות לבעיה משמעותית יותר. החברה מציגה לכן את Dots עם הרשאות הניתנות להתאמה ומנגנוני הגנה לפעולות רגישות.

המספרים שהוצגו סביב הכנס ממחישים גם את קנה המידה שאליו הגיעה החברה. לפי רויטרס, OpenAI דיווחה על כ־1.2 מיליארד משתמשי ChatGPT בשבוע ועל כ־35 מיליון משתמשים שבועיים בכלי העבודה המקצועיים שלה. במקביל, ההכנסות השנתיות החוזרות של החברה מתקרבות לפי דיווח נפרד של רויטרס ל־70 מיליארד דולר.

יותר מעשרים ההכרזות של DevDay כוללות שורה ארוכה של כלים ושיפורים נוספים, אך הסיפור המרכזי של הכנס אינו נמצא בפיצ'ר בודד. OpenAI מנסה לשנות את מערכת היחסים בין האדם לבינה המלאכותית: במקום לפתוח חלון, לכתוב בקשה ולהמתין לתשובה, החברה רוצה שה־AI יהיה נוכח ברקע, יכיר את העבודה המתמשכת, יתחבר לכלים שבהם המשתמש כבר עובד ויוכל לקדם משימות גם ללא הוראה חדשה בכל שלב.

אם ChatGPT סימן את עידן הבינה המלאכותית שמדברת עם בני אדם, DevDay 2026 מסמן את הניסיון של OpenAI לעבור לשלב הבא: בינה מלאכותית שעובדת עבורם.