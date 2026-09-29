ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, הציג היום (שלישי) תוכנית עירונית מקיפה למאבק באנטישמיות, על רקע העלייה במספר פשעי השנאה נגד יהודים בעיר והביקורת שספג לאורך השנים בשל עמדותיו החריפות כלפי ישראל.

התוכנית, שאותה מגדירה עיריית ניו יורק כאסטרטגיה העירונית הראשונה מסוגה בארצות הברית למאבק באנטישמיות, כוללת השקעה במניעת פשעי שנאה, הגברת האבטחה בבתי כנסת ובמוסדות דת, הרחבת לימודי ההיסטוריה היהודית והשואה והשקעה במוסדות תרבות והנצחה יהודיים.

במסגרת המהלך יוקצו 6.4 מיליון דולר לתוכנית Partners Against the Hate, המעניקה תמיכה לארגונים קהילתיים העוסקים במניעת פשעי שנאה ובסיוע לנפגעים. מיליון דולר נוספים יוקצו לחיזוק האבטחה הפיזית בבתי כנסת ובבתי תפילה אחרים. בסך הכול, הרכיב הישיר של מניעת השנאה והאבטחה בתוכנית עומד על 7.4 מיליון דולר.

לצד זאת מתוכננת השקעה נוספת במוסדות יהודיים: שני מיליון דולר יופנו לגן ההנצחה לשואה בקווינס ו־2.5 מיליון דולר למרכז חדש לתרבות יהודית בברוקלין. התוכנית כוללת גם הרחבת הביקורים של תלמידי בתי הספר במוזיאון למורשת יהודית וקמפיין עירוני שיעסוק בתרומתם של יהודי ניו יורק לעיר.

המהלך מגיע לאחר שממשל ממדאני כבר הגדיל ביותר מ־26 מיליון דולר את תקציבי המשרד העירוני למניעת פשעי שנאה - גידול של יותר מ־800%. עם זאת, הסכום הזה מיועד למאבק בפשעי שנאה נגד כלל הקבוצות בעיר ואינו תקציב המוקדש כולו למאבק באנטישמיות.

מאחורי התוכנית עומדים נתונים מטרידים במיוחד. לפי הנתונים שהציגה משטרת ניו יורק מוקדם יותר החודש, פשעי השנאה האנטישמיים עלו בכ־9% בשמונת החודשים הראשונים של 2026. יותר ממחצית מפשעי השנאה המאומתים בעיר כוונו נגד יהודים, אף שהם מהווים רק כ־10% עד 12% מאוכלוסיית ניו יורק.

"אנטישמיות היא אמיתית והיא הולכת וגוברת", אמר ממדאני עם הצגת התוכנית. לדבריו, העובדה שיהודים מהווים חלק קטן יחסית מאוכלוסיית העיר אך נפגעים מחלק כה גדול מפשעי השנאה היא מצב ש"כולנו מחויבים לשנות". ממדאני הוסיף כי יהודי ניו יורק צריכים להרגיש "אהובים ומוערכים בעיר היהודית ביותר באמריקה".

אלא שלצד ההשקעה הכספית, התוכנית מותירה פתוחה את אחת המחלוקות המרכזיות שליוו את ממדאני ביחסיו עם חלקים בקהילה היהודית. המסמך אינו מאמץ הגדרה רשמית לאנטישמיות ואינו קובע באופן מפורש מתי אנטי־ציונות או פעילות נגד ישראל חוצות את הגבול והופכות לאנטישמיות.

הסוגיה רגישה במיוחד לאחר שממדאני ביטל עם כניסתו לתפקיד את הצו של קודמו, אריק אדמס, שאימץ את הגדרת האנטישמיות של IHRA. במסמך החדש טוען הממשל העירוני כי ניו יורק יכולה להפעיל את הכלים העומדים לרשותה למאבק באנטישמיות גם בלי לאמץ הגדרה אחת מחייבת.

הגישה הזאת כבר מעוררת ביקורת. גורמים בקהילה היהודית טוענים כי תוכנית שאינה מתייחסת במפורש לחיבור האפשרי בין אנטי־ציונות קיצונית לבין אנטישמיות מותירה חלק משמעותי מהבעיה ללא מענה. מנגד, גורמים יהודיים פרוגרסיביים בירכו על ההשקעה המעשית באבטחה, בחינוך ובמניעת פשעי שנאה.

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס הגיב: "כסף לא קונה ערכים. עד שלא תפסיק עם ההסתה ועלילות הדם נגד מדינת היהודים, מדינת ישראל בה אינך מכיר, האנטישמיות בעיר ניו יורק רק תמשיך להתגבר. מאבק אמיתי באנטישמיות מחייב לאמץ מחדש את הגדרת IHRA לאנטישמיות, שאותה החלטת לבטל ביום הראשון בתפקידך".