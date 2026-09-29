השחקן והטייס הישראלי גיא קפולניק נהרג בהתרסקות מטוס קל בקליפורניה שבארצות הברית. קפולניק, בן 46, התגורר בשנים האחרונות בלוס אנג'לס ושילב בין קריירת משחק לעיסוק בטיסה ובהדרכת טיסה.

התאונה אירעה ביום חמישי סמוך לעיר הספריה (Hesperia) שבמחוז סן ברנרדינו, ממזרח ללוס אנג'לס. המטוס החד-מנועי שאותו הטיס קפולניק התרסק בשטח פתוח, כמה קילומטרים מנמל התעופה המקומי.

לצדו של קפולניק הייתה במטוס טיילור לסקה, בת 33 מסנטה מוניקה. השניים נהרגו בהתרסקות ונקבעו מתים בזירה.

משרד חוקר מקרי המוות במחוז סן ברנרדינו זיהה את קפולניק כטייס שנהרג בתאונה. על פי רשות התעופה הפדרלית האמריקנית, ה-FAA, המטוס שהתרסק היה מטוס חד-מנועי מסוג Aeronca Champion.

נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ידועות. ה-FAA והמועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה, ה-NTSB, פתחו בחקירה לבירור הגורמים לתאונה.

קפולניק עבר במהלך חייו בין עולמות שונים. בישראל שירת כקצין ביחידת 669 של חיל האוויר, ולאחר מכן השלים תואר ראשון במערכות מידע בטכניון. בהמשך פנה לעולם המשחק ולמד בבית הספר למשחק ניסן נתיב בירושלים.

בקריירת המשחק שלו השתתף בהפקות ישראליות ובינלאומיות. בין היתר הופיע בסרט "לבנון" של שמוליק מעוז, ב"סלסה תל אביב" וב"חדר 514" של שרון בר-זיו. לאחר שעבר לארצות הברית השתתף גם בהפקות מקומיות, ובהן "Hacked".

בשנים האחרונות הפכה התעופה לחלק מרכזי בחייו. קפולניק עסק בארצות הברית בטיסה ובהדרכת תלמידים, ולפי אחד מתלמידיו הגיע מישראל במטרה להגשים את חלומו להפוך לטייס בחברת תעופה.

לאחר היוודע דבר מותו ספדו לו תלמידים שלמדו אצלו לטוס. אחד מהם הודה לו על הידע שהעניק לו, ותיאר את קפולניק כאדם שיחסר מאוד.

הרשויות בארצות הברית ממשיכות לחקור את התאונה, ובשלב זה טרם פורסמה הסיבה שהובילה להתרסקות.