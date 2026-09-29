אלפי חרדים צעדו הערב (שלישי) ברחובות ירושלים בתהלוכה שנערכה לכבוד עריקים חרדים ששוחררו בחודשים האחרונים מהכלא הצבאי.

האירוע החל בצומת הרחובות ברנדייס ובר אילן, ומשם יצאה התהלוכה לכיוון הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא. באירוע השתתפו עשרות עריקים.

במהלך התהלוכה נשאו חלק מהמשתתפים שלטים שבהם כונה צה"ל "צבא האויב". על אחד השלטים נכתב: "שחררו את החטופים מכלא 10 שלעולם לא ישרתו בצבא האויב".

המארגנים הבטיחו כי העריקים שהשתתפו באירוע יקבלו מענק כספי שמקורו בסכום של כ-1,000 שקלים.

גם לילדים שהגיעו לתהלוכה חולקו שקיות הפתעה שעליהן נכתב: "מעמד קבלת הפנים לאסירי התורה שזכו לשבת בכלא ב'עוון' שמירת היהדות".