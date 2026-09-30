נפצע אנוש בג׳באלייה - ורקד עם סמוטריץ' במרכז הרב ללא

סגירת מעגל מצמררת: יותם אסבן, לוחם צה"ל שנפצע אנוש בלחימה בג'באלייה, השתתף הלילה (שלישי) בשמחת בית השואבה בישיבת "מרכז הרב", ורקד יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לצלילי השיר "צוה ישועות יעקב".

לצד אסבן, קיבלו ראש הישיבה הרב יעקב שפירא ורבני הישיבה את פני השר סמוטריץ' בשירת "וכל אשר יעשה יצליח". לאחר זמן ממושך של ריקודים, ביקשו מארגני האירוע מהשר לנגן על התופים - והוא נעתר לבקשתם, להפתעת תלמידי הישיבה.

שמחת בית השואבה ב"מרכז הרב" הפכה לאורך השנים לאחד מאירועי החג המרכזיים בירושלים, וגם הלילה נמשכה המסורת בשירה, ברקודים ובאווירה חגיגית של אחדות.