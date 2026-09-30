הרב דני לביא, ראש מכון עולמות ור"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה, הגיש באחרונה לראש הממשלה בנימין נתניהו את "מגילת עם כלביא" שחיבר, המגוללת את מאורעות המלחמה בסגנון התנ"ך.

"כשהגשתי לראש הממשלה את המגילה, אמרתי לו שאנחנו זוכים לחיות בתקופה תנ"כית, ושהמגילה באה לציין זאת ולהאיר את הגודל המיוחד של התקופה", שיחזר הרב לביא בראיון מיוחד לעלון 'קרוב אליך'. "הוספתי שהוא זכה למלא תפקיד מרכזי במגילה, ולהנהיג את עם ישראל בעת ההיסטורית והמיוחדת הזו. במהלך המפגש הספקנו לקרוא בפני ראש הממשלה חלקים מתוך המגילה, והוא התרשם והתרגש ממנה מאוד".

הרב לביא לא הסתפק בציון העבר, והציג בפני נתניהו חזון לעתיד: "אמרתי לו שעליינו לעבור מפרספקטיבה היסטורית לפרספקטיבה תנ"כית, ולשים לב לא רק לרובד הקיום ההישרדותי של עם ישראל, אלא לתפקידו הרוחני בעולם. איחלתי לו שיזכה להוביל את המדינה לשלב הבא, שצריך לבוא לידי ביטוי בשני אופנים: החלת ריבונות רשמית של מדינת ישראל על חלקי ארצנו הנוספים, והמעבר מ-'סטארט-אפ ניישן' ל-'מוסר ניישן' - להביא לעולם את הבשורה הרוחנית והמוסרית של עם ישראל". נתניהו מיהר להשיב: "אנחנו חייבים את שניהם".

במהלך המפגש הציג הרב לביא לראש הממשלה שלוש שאלות. כשנשאל לגבי סוד נצח ישראל השיב ראש הממשלה כי הסוד טמון בייחודיות שהבאנו לעולם - האמונה באל אחד, התנ"ך והתרבות שלנו, שמהווים את הסוד שמחזיק אותנו לאורך הדורות.

בתגובה לשאלה לגבי הגורם לשנאת יהודים אמר נתניהו כי השונות והבשורה שלנו מעוררות התנגדות, ובנוסף קיימת קנאה בינלאומית. לדבריו, הבולטות וההצלחה הכבירה של עם ישראל אוכלות את מבקשי רעתנו מבפנים.

הרב לביא ביקש מנתניהו רגע שבו הרגיש את יד ה' באופן מיוחד במלחמה. ראש הממשלה חזר אל שלב ההחלטה על התקיפה הכוללת מול איראן, וסיפר כי שם הרגיש שהדבר גדול ממנו. היכולת של מדינה קטנה לצאת לבדה מול עוצמה גדולה כל כך - מבחינת שטח, מרחק ויכולות - במיוחד כשארה"ב לא התחייבה להצטרף. נתניהו ציין כי לא לחינם חתם את אותה ישיבה מכריעה בתפילה "שהשם יהיה בעזרנו".

הרב לביא הדגיש את החשיבות של ראיית התמונה הרחבה, בפרט כעת כשמציינים שלוש שנים לפרוץ המלחמה: "חז"ל אומרים ש'אין בעל הנס מכיר בניסו'. כשאנו בתוך סערת המאורעות, קשה לנו לראות את הסיפור הגדול. חייבים באופן מודע לעשות 'זום אאוט' כדי לראות את המציאות בפרספקטיבה רחבה ולהכיר טובה לקב"ה. אם התכנית האיראנית המקורית הייתה מתבצעת, מדינת ישראל הייתה עומדת בסכנת השמדה ממשית. כיום רואים אותנו כמעצמה אזורית ואפילו עולמית".

"בסופו של דבר, אנחנו חיים בנס, בתקופה תנ"כית ממש", מסכם הרב לביא. "ברור לי שהשנים האחרונות שעברנו יצוינו עוד דורות קדימה כנקודת מפנה דרמטית לטובה. אנו מתפללים שכל התהליכים הגדולים שהחלו יבואו לסיומם בסוף המתאים - גאולה שלמה ובניין בית המקדש במהרה בימינו".