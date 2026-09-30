המועמד החרדי ששוריין בצמרת מפלגת "עוצמה יהודית", יוסי גולדברגר, חשף אמש צדדים אישיים ולא מוכרים מביתו ומעולמו המשפחתי.

בראיון שהעניק אמש לרדיו "קול חי" סיפר גולדברגר על השורשים החסידיים המלווים אותו ועל החיבור המיוחד שלו לחסידות בעלז.

במהלך השידור שיתף גולדברגר את המאזינים בזיכרונות הילדות שספג בביתו, כנכדו של הרב יהושע גולדברגר זצ"ל, שהיה מנאמני חסידות בעלז.

לדבריו, הסיפורים וההשפעה של סבו עיצבו את עולמו הרוחני, והיוו עבורו עוגן משמעותי לאורך השנים.

לקראת סיום הראיון, בחר גולדברגר להשמיע באוויר שיר של מקהלת חסידי בעלז, שלדבריו מחבר אותו ישירות אל דמותו של סבו ואל מורשתו.

החשיפה האישית שופכת אור נוסף על הרקע המגוון של גולדברגר, בן 39, נשוי ואב לארבעה, ממייסדי קהילת "גבעת ליובאוויטש" בכפר חב"ד ובלוד, שצבר ניסיון רב בשנים האחרונות כיועץ לשרים ולחברי כנסת בקידום פרויקטים מול משרדי הממשלה.

לפני הגשת הרשימות הודיע השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, על שיבוצו של גולדברגר במקום התשיעי ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות.

מינוי זה נושא עמו אסטרטגיה ברורה של המפלגה להרחיב את בסיס התמיכה שלה, ולהוות כתובת פוליטית גם עבור קהלים מקרב חסידות חב"ד והציבור החרדי הרחב.

בעת הצגתו לתפקיד, הדגיש השר בן גביר את כישוריו של גולדברגר ואת היכרותו העמוקה עם צורכי המגזר: "יוסי הוא איש עשייה נמרץ, עם לב גדול, שמכיר היטב את הציבור החרדי ואת הצרכים שלו. הוא הוכיח במשך שנים שהוא יודע לפתוח דלתות, לעזור לאנשים ולהביא תוצאות, ואני בטוח שיהיה נציג נאמן וחזק לציבור החרדי בכנסת הבאה".