בחברת פליי דובאי מאשרים כי האירוע החריג בטיסה מדובאי לתל אביב נגרם בעקבות קטטה בין הטייסים, רוסי ואוקראיני, בתוך הקוקפיט, שבמהלכה הופעל קוד המשמש לאיתות על חטיפת מטוס.

טיסת FZ1073, שעל סיפונה יותר מ-150 ישראלים, נחתה הבוקר (רביעי) בערב הסעודית לאחר הדרמה שנמשכה במהלך טיסתה לישראל.

האירוע החל כאשר הופעל במטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה, ובין היתר עשוי להעיד על חטיפת מטוס. בעקבות הפעלת הקוד הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר ובישראל התייחסו לאירוע כאירוע אמת.

במהלך האירוע נותק הקשר בין המטוס לישראל. בצמרת מערכת הביטחון קיימו התייעצויות חירום, וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות דחופה.

המטוס חצה את הגבול לתוך ירדן, אך לפי נתוני המעקב הסתובב זמן קצר לאחר מכן ושינה את מסלולו. בהמשך הסתובב פעם נוספת מעל סעודיה וטס בגובה של כ-15 אלף רגל.

בשלב מסוים הפסיק המטוס להופיע באפליקציות מעקב המטוסים, אך בהמשך נוצר קשר בינו לבין הסעודים והוא עשה את דרכו לנחיתה בערב הסעודית.

כבר במהלך האירוע אמר בכיר במערכת הביטחון כי בישראל אינם משוכנעים שמדובר בחטיפה וכי כלל האפשרויות נבדקות. בהמשך התחזקה ההערכה כי מדובר באירוע אחר שהתרחש בתוך הקוקפיט.

לאחר הנחיתה אישרו בפליי דובאי כי הטייסים התקוטטו בתוך הקוקפיט וכי במהלך האירוע הופעל הקוד המשמש לאיתות על חטיפת מטוס.