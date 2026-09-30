מחזה יוצא דופן התרחש אתמול ברחבת בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בקרית בירושלים. אלפים מבחורי הישיבות הגדולות של החסידות השתתפו במעמד ה"טיש" המסורתי, שהפעם הוקדש כולו לצעירי הקהילה.

האירוע הייחודי אורגן במטרה לפתור את בעיית הצפיפות הקבועה במעמדות המרכזיים של האדמו"ר.

בשל העומס הרב וההמונים הממלאים את האולמות בכל ערב, בחורים רבים מישיבות קטנות וגדולות מתקשים למצוא מקום על גבי יציעי ה"פארנצ'עס" או אפילו לראות את פניו של האדמו"ר מקרוב. הפעם, ביקשה הנהגת החסידות לתת מענה ממוקד לדור הצעיר.

לשם כך הוקמה סוכה ענקית, והכניסה אליה אורגנה בקפידה: כל בחור קיבל מראש מקום ישיבה מדויק על פי קבוצת הגיל שלו והישיבה שבה הוא לומד, דבר שיצר סדר מופתי ומכובד במתחם.

גם מבחינה טכנית האירוע נבדל מהטישים השגרתיים. האוכל הוגש לשולחנות על ידי הבחורים עצמם, ואת הניגונים הובילה מקהלה המורכבת מבחורי ישיבות.