מלך הולנד, וילם-אלכסנדר, ערך אתמול (שלישי) ביקור רשמי ומיוחד בקהילה היהודית בהאג, לרגל ציון 300 שנה להקמת בית הכנסת המקומי "בית יהודה".

הביקור, שהתקיים תחת מעטפת אבטחה כבדה, נועד להביע סולידריות עם הקהילה המקומית, החווה לדבריה עלייה ניכרת בתחושת הבידוד והחשש מאז מתקפת 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

במהלך המפגש עם ראשי הקהילה ובני הנוער בה, אמר המלך וילם-אלכסנדר כי "הרוב הדומם בהולנד חייב להתייצב סביב הקהילה היהודית ולהגיד בקול ברור - אל תגעו בהם".

המלך הדגיש בפני הנוכחים כי אין להטיל על יהודי התפוצות אחריות למדיניות ממשלת ישראל, והבטיח להמשיך ולפעול להעלאת המודעות לביטחונם ולזכויותיהם. כשנשאל כיצד יכולה הקהילה עצמה לפנות לאותם חוגים רחבים, השיב בקצרה: "תמשיכו לדבר".

בני הקהילה, המונה כ-300 משקי בית, שיתפו את המלך בפרטים קשים על שגרת חייהם החדשה ובמציאות הביטחונית המורכבת.

צעירים וראשי הקהילה תיעדו בפניו מקרים שבהם ילדים נאלצו להחליף בתי ספר, תושבים שנמנעים מלהזמין מוניות ישירות לפתח בתיהם מטעמי זהירות, ואחרים הבוחרים להסתיר את סממני הזהות היהודית שלהם, כדוגמת שרשראות מגן דוד, במרחב הציבורי.

סיד ואגנפלד, פעיל צעיר בקהילה, אמר למלך במהלך הביקור: "תמיד יש בקרב יהודים תחושה של בדידות, שאנחנו עומדים לבד. אבל בואו של המלך מוכיח שאנחנו עדיין חלק בלתי נפרד מהולנד ושייכים לכאן".

רב הקהילה, אשר ווטרמן, הוסיף כי למרות שהשיח הציבורי מאופיין לרוב במתיחות המדינית ובאנטישמיות, החיים היהודיים סובבים סביב ערכים של קהילתיות, חינוך ודו-קיום.

הרב אף ציין כי לאחרונה, בעקבות השחתת קירות של מסגד סמוך, הקפיד לשלוח מכתב חיזוק והזדהות להנהגת הקהילה המוסלמית.

בית הכנסת "בית יהודה", הידוע גם כ"הסניגוגה הפורטוגזית", הוקם לראשונה בשנת 1726 עבור קהילת הסוחרים הפורטוגזים שהתיישבה בעיר. לאחר שנפגע קשות ונותר נטוש בתקופת מלחמת העולם השנייה, עבר המבנה שיפוץ יסודי ונפתח מחדש ב-1976 בנוכחות המלכה יוליאנה.

הביקור הנוכחי מתקיים על רקע מתיחות דיפלומטית גוברת בין ישראל להולנד בשנים האחרונות. בעוד שבעבר נחשבה הולנד לאחת מספקיות התמיכה העקביות של ישראל באירופה, חלו בשנים האחרונות תמורות משמעותיות בעמדת ממשלת הולנד ובשיח הציבורי באמסטרדם, לצד התגברות מדאיגה באירועים האנטישמיים ברחבי המדינה.