המנהיג החרדי הרב דב לנדו יצא אתמול במתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד יוזמות וקולות הנשמעים בשולי המגזר החרדי המעודדים את הציבור להחרים את הבחירות לכנסת מטעמי מחאה או אידאולוגיה אנטי-ציונית.

בפגישה סגורה שקיים עם חברי סיעת "דגל התורה" בבני ברק, התייחס ראש הישיבה לתופעה המתרחבת והביע עמדה חד־משמעית בזכות השתתפות פעילה במערכת הפוליטית לשם שמירת האינטרסים של הציבור החרדי.

"מי שמסית לא ללכת לבחירות אוי לו, אוי לו - ואני לא רוצה להמשיך", אמר הרב לנוכחים בנחרצות, והוסיף כי מי שמוביל קו כזה פועל מתוך "או רשעות או טפשות".

דבריו של הרב לנדו משקפים את עמדת הזרם המרכזי בהנהגה החרדית הליטאית, הרואה בהשתתפות בבחירות כלי קריטי ומרכזי לשמירה על תקציבי החינוך, המוסדות והשירותים הציבוריים של הקהילה.