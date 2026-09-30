השר איתמר בן גביר מציב את משרד הביטחון כאחד היעדים המרכזיים של מפלגתו לקראת הממשלה הבאה.

במפגש עם הרב דב ליאור, שבו עדכן אותו על היערכות המפלגה לקראת הבחירות, הציג בן גביר שורה של דרישות ומהלכים שהוא מבקש לקדם - מתיקי הביטחון והמשפטים ועד הדחת היועצת המשפטית לממשלה, עידוד הגירה מרצון ופירוק הרשות הפלסטינית.

"המטרה שלנו כאן, בעזרת השם, בפעם הבאה לקבל, לקחת את תיק הביטחון, תיק המשפטים", אמר בן גביר. בהמשך הציב יעד נוסף: "לזרוק את היועצת המשפטית, לזרוק אותה. זה דבר ראשון, חייבים".

בן גביר לא הסתפק בחלוקת התיקים בממשלה הבאה, ופרס בפני הרב ליאור גם את הצעדים המדיניים שהוא מבקש לקדם. "דבר שני, לעודד הגירה. לעודד הגירה מרצון", אמר.

לדבריו, קיימת נכונות לכך בקרב פלסטינים. "יש להם הרבה מאוד רצון, הם רוצים גם. אגב, גם בעזה 60% רוצים ללכת, רוצים להגר", טען בן גביר. הוא הוסיף כי המדיניות הזו צריכה, לשיטתו, לחול גם ביהודה ושומרון: "ביהודה ושומרון לעודד הגירה, ולפרק את הרשות".

הרב ליאור מצדו בירך את חברי המפלגה והדגיש בפניהם את החשיבות שהוא מייחס לשמירה על ארץ ישראל לצד שמירת צביונה היהודי של המדינה. בדבריו התייחס גם לבחירת נציגי הציבור ולמניעים שאמורים לעמוד בבסיס פעילותם.

"אנחנו מקווים שהציבור יפקח את העיניים שלו, וידע לבחור נציגים שייצגו את המטרות ולא את קידומם האישי", אמר הרב ליאור, והוסיף כי הדבר "אינו פשוט".