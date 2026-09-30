טיסת Flydubai FZ1073 שדיווחה על חטיפה בעקבות קטטה בין הטייסים נאלצה לבצע נחיתת חירום בערב הסעודית.

מנתוני אפליקציית המעקב Flightradar24 עולה כי במהלך האירוע ביצע המטוס הנמכה חריגה ומהירה מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל.

על פי הנתונים, בשלב מסוים הוצג קצב הנמכה רגעי של כ-30,976 רגל בדקה. במקביל נרשמו שינויים חדים גם במהירות הקרקעית של המטוס.

על פי נתוני אתר המעקב "פלייט רדאר 24", המטוס - מדגם בואינג 737 מקס 8 (רישום A6-FKF) - שידר בשלב הראשון קוד חירום 7700, שמציין מצב חירום כללי. בהמשך, הופיעו בחלק ממערכות המעקב דיווחים על שידור קוד 7500, שמסמן "התערבות שלא כחוק".

בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות", מסרו מלשכת ראש הממשלה. "האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".